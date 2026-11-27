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Лидеры ЕС продолжат переговоры о новых многомиллиардных кредитах Украине

Лидеры ЕС продолжат переговоры о новых многомиллиардных кредитах Украине - 27.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры ЕС продолжат переговоры о новых многомиллиардных кредитах Украине

Лидеры Евросоюза во второй день саммита продолжат переговоры о новых многомиллиардных кредитах Киеву и финансировании его военных потребностей на фоне протестов | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:31+0300

2026-11-27T00:31+0300

2026-11-27T00:31+0300

мировая экономика

финансы

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киев

чехия

фридрих мерц

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ес

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза во второй день саммита продолжат переговоры о новых многомиллиардных кредитах Киеву и финансировании его военных потребностей на фоне протестов европейских фермеров против сокращения субсидий, высоких цен на энергоресурсы и проблем с оплатой отопления у миллионов жителей ЕС. Как следует из опубликованной Евросоветом повестки, участники внеочередного саммита 26–27 ноября обсуждают финансирование Украины на 2027 год и последующий период. В частности, Еврокомиссия предлагает предоставить Киеву дополнительный кредит на 45 миллиардов евро сверх ранее согласованного финансирования в 90 миллиардов. При этом на 2027 год уже предусмотрено выделение Украине оставшихся 45 миллиардов евро из ранее согласованного кредита ЕС на 90 миллиардов. Таким образом, общий объем предполагаемого европейского финансирования Киева только за следующий год может достичь 90 миллиардов евро. Одновременно в проекте бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы для Украины предлагается зарезервировать еще 100 миллиардов евро. Между тем, обсуждение новых финансовых обязательств перед Киевом проходит на фоне растущих разногласий о распределении средств внутри самого Евросоюза. В четверг, в первый день саммита, европейские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе, выступив против планов по сокращению финансирования сельского хозяйства. По оценке организаторов, предлагаемые изменения могут привести к уменьшению бюджета общей сельскохозяйственной политики более чем на 20%. Аграрные организации предупреждают, что сокращение субсидий на фоне роста производственных расходов и ужесточения европейского регулирования ставит под угрозу будущее фермерских хозяйств и продовольственную безопасность всего сообщества. Дополнительным фактором давления на европейские домохозяйства остается стоимость энергоресурсов. На фоне начала отопительного сезона еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее предупредил, что почти 50 миллионов европейцев не имеют возможности обеспечить достаточное отопление своих домов. Рост стоимости газа также сохраняет риски дальнейшего увеличения расходов населения и предприятий на отопление и электроэнергию в зимний период. Дороговизна энергии приводит и к росту цен на продукты и товары в Евросоюзе. При этом сама Еврокомиссия ранее признала ухудшение ситуации с государственными финансами стран ЕС. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что бюджетные показатели движутся "в неправильном направлении", а совокупный государственный долг сообщества продолжит расти. На этом фоне новые расходы на Украину вызывают сопротивление части государств ЕС. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже высказали возражения против участия в дополнительном кредитном механизме. Канцлер Германии Фридрих Мерц, напротив, потребовал, чтобы все государства сообщества участвовали в финансировании Украины, пригрозив блокировать согласование нового семилетнего бюджета. Он же требует дополнительно сократить "неукраинские" статьи расходов. В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что финансирование Украины следует обсуждать отдельно от общего бюджета ЕС, поскольку приоритетом должна оставаться жизнь собственных граждан. Таким образом, второй день саммита пройдет на фоне продолжающихся противоречий между необходимостью ограничивать государственные расходы, требованиями европейских фермеров сохранить субсидии и планами руководства ЕС продолжать многомиллиардное финансирование Украины. В Москве неоднократно заявляли, что выделение западными странами средств на вооружение Киева способствует продолжению конфликта, а не его урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что новые планы ЕС по финансированию Украины могут сделать Киев менее заинтересованным в мирном процессе.

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мировая экономика, финансы, украина, киев, чехия, фридрих мерц, дмитрий песков, ес