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Лидеры ЕС намерены сократить многолетний бюджет более чем на 204 миллиарда евро
Лидеры ЕС намерены сократить многолетний бюджет более чем на 204 миллиарда евро - 27.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС намерены сократить многолетний бюджет более чем на 204 миллиарда евро
Лидеры ЕС двигаются в направлении дальнейшего сокращения многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы и намерены уменьшить его более чем на 204 миллиарда евро,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T03:02+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС двигаются в направлении дальнейшего сокращения многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы и намерены уменьшить его более чем на 204 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам первого дня саммита ЕС.
Ранее Мерц заявил, что второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, консультации продолжатся 17 декабря.
"Наблюдается определенная динамика в направлении дальнейшего сокращения этого так называемого "переговорного пакета". (Председатель Евросовета Антониу) Кошта ведь предложил сократить сумму на 204 миллиарда евро по сравнению с предложением Еврокомиссии. Эта цифра не останется на уровне 204 миллиардов. Она будет больше. Сколько это будет в итоге - пока неизвестно", - заявил Мерц на брифинге по итогам переговоров в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Канцлер ФРГ также поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего ранее, что многолетний бюджет ЕС должен быть утвержден до конца года.
Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривал его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.
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финансы, мировая экономика, фрг, германия, брюссель, фридрих мерц, ес, евросовет
Финансы, Мировая экономика, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, Брюссель, Фридрих Мерц, ЕС, Евросовет
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС двигаются в направлении дальнейшего сокращения многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы и намерены уменьшить его более чем на 204 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам первого дня саммита ЕС.
Ранее Мерц заявил, что второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, консультации продолжатся 17 декабря.
"Наблюдается определенная динамика в направлении дальнейшего сокращения этого так называемого "переговорного пакета". (Председатель Евросовета Антониу) Кошта ведь предложил сократить сумму на 204 миллиарда евро по сравнению с предложением Еврокомиссии. Эта цифра не останется на уровне 204 миллиардов. Она будет больше. Сколько это будет в итоге - пока неизвестно", - заявил Мерц на брифинге по итогам переговоров в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Канцлер ФРГ также поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего ранее, что многолетний бюджет ЕС должен быть утвержден до конца года.
Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривал его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.