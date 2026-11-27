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Лидеры ЕС не смогли согласовать выделение 45 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС не смогли согласовать выделение 45 миллиардов евро для Украины - 27.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры ЕС не смогли согласовать выделение 45 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение дополнительных 45 миллиардов евро для Украины, к этому обсуждению вернутся в декабре, заявил... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:17+0300

2026-11-27T03:17+0300

2026-11-27T03:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение дополнительных 45 миллиардов евро для Украины, к этому обсуждению вернутся в декабре, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. "Двадцать четыре государства-члена поддержали это предложение. Одно из них, Болгария, будет участвовать только в невоенном компоненте, уделяя особое внимание регионам, где проживает ее национальное меньшинство. Мы вернемся к этому вопросу в декабре", - заявил он на пресс-конференции.

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мировая экономика, брюссель, украина, болгария, ес, евросовет