https://1prime.ru/20261127/lipetsk-875638297.html

Жительница Липецка украла у вдовы погибшего на СВО бойца 2 миллиона рублей

Жительница Липецка украла у вдовы погибшего на СВО бойца 2 миллиона рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

Жительница Липецка украла у вдовы погибшего на СВО бойца 2 миллиона рублей

Жительница Липецка выдумала историю о сборе пожертвований для участника специальной военной операции и украла у вдовы погибшего на СВО бойца 2 миллиона рублей,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:19+0300

2026-11-27T17:19+0300

2026-11-27T17:24+0300

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ТУЛА, 27 ноя – ПРАЙМ. Жительница Липецка выдумала историю о сборе пожертвований для участника специальной военной операции и украла у вдовы погибшего на СВО бойца 2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Подозреваемая выдумала легенду о военнослужащем, который якобы находится на лечении после ранения, и сопроводила его призывом оказать ему материальную помощь. Одна из подписчиц, муж которой недавно погиб на СВО, отозвалась на предложение. 49-летняя женщина прониклась этой историей и перевела на счет, указанный в посте, в общей сложности 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении на портале "МВД Медиа". По данным пресс-службы УМВД, при очередной транзакции потерпевшая обратила внимание, что получателем платежа является автор сбора. Женщина написала злоумышленнице о своих подозрениях, после чего последняя перестала выходить на связь. Личность подозреваемой установили "киберполицейские". Уточняется, что ее муж находится в зоне проведения СВО. "Большую часть обманом полученных денег аферистка потратила на личные нужды и погашение многочисленных долгов. Потерпевшей она возместила часть ущерба в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

липецк

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, липецк, умвд, мвд