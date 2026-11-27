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Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU

Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU - 27.11.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе задали вопрос о том, признает ли она ошибкой создание программы... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:29+0300

2026-11-27T03:29+0300

2026-11-27T03:29+0300

мировая экономика

брюссель

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе задали вопрос о том, признает ли она ошибкой создание программы восстановления экономики после пандемии NextGenerationEU, долговая нагрузка по которой почти вдвое превышает расходы на оборону. "Насколько большой ошибкой было создание NextGenerationEU в том виде, в каком она была разработана? Что пошло не так, и как вы планируете ограничить столь огромную долговую нагрузку и расходы на проценты, которые продолжают расти?" - спросил журналист, указав, что эти расходы могут оказаться тяжелее будущих инвестиций в оборону Европы и поддержку Украины. Фон дер Ляйен отвергла критику, назвав программу NextGenerationEU "большим успехом", который, по ее словам, "позволил избежать резкого экономического спада и затяжного восстановления после пандемии". При этом она признала необходимость погашения задолженности с процентами, заявив, что этот вопрос предстоит решить при подготовке нового многолетнего бюджета ЕС. Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, напомнил, что при утверждении программы предполагалось погашать задолженность за счет новых собственных доходов ЕС, включая цифровой сбор и механизм углеродной корректировки (CBAM). По его словам, по CBAM в Совете ЕС существует широкое согласие, но единогласия пока нет, а работа над цифровым сбором "продолжается". Обсуждение состоялось на фоне непримиримых разногласий государств ЕС по проекту многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, соглашение по которому на саммите достигнуто не было.

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мировая экономика, брюссель, европа, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет