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Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU
Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU - 27.11.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен задали вопрос о признании ошибкой программы NextGenerationEU
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе задали вопрос о том, признает ли она ошибкой создание программы... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T03:29+0300
2026-11-27T03:29+0300
2026-11-27T03:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе задали вопрос о том, признает ли она ошибкой создание программы восстановления экономики после пандемии NextGenerationEU, долговая нагрузка по которой почти вдвое превышает расходы на оборону.
"Насколько большой ошибкой было создание NextGenerationEU в том виде, в каком она была разработана? Что пошло не так, и как вы планируете ограничить столь огромную долговую нагрузку и расходы на проценты, которые продолжают расти?" - спросил журналист, указав, что эти расходы могут оказаться тяжелее будущих инвестиций в оборону Европы и поддержку Украины.
Фон дер Ляйен отвергла критику, назвав программу NextGenerationEU "большим успехом", который, по ее словам, "позволил избежать резкого экономического спада и затяжного восстановления после пандемии".
При этом она признала необходимость погашения задолженности с процентами, заявив, что этот вопрос предстоит решить при подготовке нового многолетнего бюджета ЕС.
Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, напомнил, что при утверждении программы предполагалось погашать задолженность за счет новых собственных доходов ЕС, включая цифровой сбор и механизм углеродной корректировки (CBAM).
По его словам, по CBAM в Совете ЕС существует широкое согласие, но единогласия пока нет, а работа над цифровым сбором "продолжается".
Обсуждение состоялось на фоне непримиримых разногласий государств ЕС по проекту многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, соглашение по которому на саммите достигнуто не было.
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мировая экономика, брюссель, европа, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет
Мировая экономика, Брюссель, ЕВРОПА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросовет
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе задали вопрос о том, признает ли она ошибкой создание программы восстановления экономики после пандемии NextGenerationEU, долговая нагрузка по которой почти вдвое превышает расходы на оборону.
"Насколько большой ошибкой было создание NextGenerationEU в том виде, в каком она была разработана? Что пошло не так, и как вы планируете ограничить столь огромную долговую нагрузку и расходы на проценты, которые продолжают расти?" - спросил журналист, указав, что эти расходы могут оказаться тяжелее будущих инвестиций в оборону Европы и поддержку Украины.
Фон дер Ляйен отвергла критику, назвав программу NextGenerationEU "большим успехом", который, по ее словам, "позволил избежать резкого экономического спада и затяжного восстановления после пандемии".
При этом она признала необходимость погашения задолженности с процентами, заявив, что этот вопрос предстоит решить при подготовке нового многолетнего бюджета ЕС.
Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, напомнил, что при утверждении программы предполагалось погашать задолженность за счет новых собственных доходов ЕС, включая цифровой сбор и механизм углеродной корректировки (CBAM).
По его словам, по CBAM в Совете ЕС существует широкое согласие, но единогласия пока нет, а работа над цифровым сбором "продолжается".
Обсуждение состоялось на фоне непримиримых разногласий государств ЕС по проекту многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, соглашение по которому на саммите достигнуто не было.