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В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ

В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ - 27.11.2026, ПРАЙМ

В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ

Защиту объектов энергетической инфраструктуры от вражеских БПЛА усилили в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:57+0300

2026-11-27T17:57+0300

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ЛУГАНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Защиту объектов энергетической инфраструктуры от вражеских БПЛА усилили в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями. Во вторник минтопэнерго региона сообщало о том, что ВСУ наносят удары по объектам энергетики в ЛНР, специалисты ведут восстановительные работы, но их осложняет угроза повторных атак БПЛА. "На сегодняшний день делаем все возможное для того, чтобы защитить данные объекты (объекты энергоинфраструктуры - ред.)", - пояснил глава региона. Он уточнил, что активно используются мобильные огневые группы различных силовых ведомств. "Плюс к этому мы организовываем и выстраиваем пассивную защиту", - подчеркнул Пасечник. Он уточнил, что полностью избежать ударов украинских БПЛА на сегодняшний день невозможно, однако власти республики делают все, чтобы минимизировать последствия. "К большому сожалению, мы сегодня не имеем какого-то инструмента, оружия, для того чтобы уничтожить полностью все беспилотники... Наша задача сделать, чтобы эти удары, даже если они достигнут своей цели, наносили минимальный ущерб", - пояснил Пасечник.

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