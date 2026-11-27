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В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ
В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ - 27.11.2026, ПРАЙМ
В ЛНР усилили защиту объектов энергетики от БПЛА ВСУ
Защиту объектов энергетической инфраструктуры от вражеских БПЛА усилили в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:57+0300
2026-11-27T17:57+0300
2026-11-27T17:57+0300
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всу
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ЛУГАНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Защиту объектов энергетической инфраструктуры от вражеских БПЛА усилили в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями.
Во вторник минтопэнерго региона сообщало о том, что ВСУ наносят удары по объектам энергетики в ЛНР, специалисты ведут восстановительные работы, но их осложняет угроза повторных атак БПЛА.
"На сегодняшний день делаем все возможное для того, чтобы защитить данные объекты (объекты энергоинфраструктуры - ред.)", - пояснил глава региона.
Он уточнил, что активно используются мобильные огневые группы различных силовых ведомств.
"Плюс к этому мы организовываем и выстраиваем пассивную защиту", - подчеркнул Пасечник.
Он уточнил, что полностью избежать ударов украинских БПЛА на сегодняшний день невозможно, однако власти республики делают все, чтобы минимизировать последствия.
"К большому сожалению, мы сегодня не имеем какого-то инструмента, оружия, для того чтобы уничтожить полностью все беспилотники... Наша задача сделать, чтобы эти удары, даже если они достигнут своей цели, наносили минимальный ущерб", - пояснил Пасечник.
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лнр, всу
ЛУГАНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Защиту объектов энергетической инфраструктуры от вражеских БПЛА усилили в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями.
Во вторник минтопэнерго региона сообщало о том, что ВСУ наносят удары по объектам энергетики в ЛНР, специалисты ведут восстановительные работы, но их осложняет угроза повторных атак БПЛА.
"На сегодняшний день делаем все возможное для того, чтобы защитить данные объекты (объекты энергоинфраструктуры - ред.)", - пояснил глава региона.
Он уточнил, что активно используются мобильные огневые группы различных силовых ведомств.
"Плюс к этому мы организовываем и выстраиваем пассивную защиту", - подчеркнул Пасечник.
Он уточнил, что полностью избежать ударов украинских БПЛА на сегодняшний день невозможно, однако власти республики делают все, чтобы минимизировать последствия.
"К большому сожалению, мы сегодня не имеем какого-то инструмента, оружия, для того чтобы уничтожить полностью все беспилотники... Наша задача сделать, чтобы эти удары, даже если они достигнут своей цели, наносили минимальный ущерб", - пояснил Пасечник.