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В ЛНР планируют ввести практику выплат за поврежденные дронами автомобили

В ЛНР планируют ввести практику выплат за поврежденные дронами автомобили - 27.11.2026, ПРАЙМ

В ЛНР планируют ввести практику выплат за поврежденные дронами автомобили

Практику выплат за поврежденные дронами украинских боевиков автомобили планируют ввести в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:49+0300

2026-11-27T18:49+0300

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ЛУГАНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Практику выплат за поврежденные дронами украинских боевиков автомобили планируют ввести в Луганской Народной Республике, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями. В четверг Пасечник сообщил об упрощении порядка выплат за утерянное вследствие атак ВСУ жилье. "К большому сожалению, противник бьет не только по военным объектам, но и по гражданским. В том числе наносят удары по автотранспорту. Поэтому нами разработан соответствующий нормативно-правовой акт, который на сегодняшний день находится на согласовании в федеральных органах на последней стадии. Как только он будет утвержден, мы сразу начнем компенсационные выплаты за утерянные транспортные средства", - сообщил Пасечник. В пятницу в ЛНР стартовала прямая линия главы региона Леонида Пасечника с жителями республики.

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общество , лнр, всу