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МАГАТЭ играет важную роль в восстановлении энергоснабжения на ЗАЭС

МАГАТЭ играет важную роль в восстановлении энергоснабжения на ЗАЭС - 27.11.2026, ПРАЙМ

МАГАТЭ играет важную роль в восстановлении энергоснабжения на ЗАЭС

МАГАТЭ играет важную и конструктивную роль в создании условий для восстановления энергоснабжения на Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:40+0300

2026-11-27T01:40+0300

2026-11-27T01:40+0300

россия

вена

энергодар

михаил ульянов

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

всу

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. МАГАТЭ играет важную и конструктивную роль в создании условий для восстановления энергоснабжения на Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В среду, 25 ноября, Запорожская АЭС перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения линии "Ферросплавная-1". "МАГАТЭ играет важную и конструктивную роль в создании условий для восстановления энергоснабжения на ЗАЭС", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Х. В МИД РФ ранее заявляли, что Россия рассчитывает на однозначную оценку МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси ударов ВСУ по ЗАЭС. В ведомстве подчеркивали, что под прицелом ВСУ вместе с российскими специалистами оказываются и сотрудники секретариата Агентства, которых киевский режим готов в любую минуту принести в жертву. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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россия, вена, энергодар, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, всу