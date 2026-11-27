https://1prime.ru/20261127/makron-875607105.html

Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции

Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции - 27.11.2026, ПРАЙМ

Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции

Российские успехи в сельском хозяйстве бьют по аграрному сектору Франции, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с представителями... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:28+0300

2026-11-27T00:28+0300

2026-11-27T00:28+0300

сельское хозяйство

россия

франция

эммануэль макрон

оксана лут

минсельхоз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875607105.jpg?1795728495

ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские успехи в сельском хозяйстве бьют по аграрному сектору Франции, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора Франции. "Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет", - сказал он на встрече. Видеозапись мероприятия опубликована в соцсетях Елисейского дворца. По его словам, из-за геополитической напряженности страна лишилась рынков сбыта, а ее бывшие клиенты, как Россия, теперь стали конкурентами. Минсельхоз России ранее в ноября заявил, что по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн. При этом глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявляла, что Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, а объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тон.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, франция, эммануэль макрон, оксана лут, минсельхоз