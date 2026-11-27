https://1prime.ru/20261127/makron-875607105.html
Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции
Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции - 27.11.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по Франции
Российские успехи в сельском хозяйстве бьют по аграрному сектору Франции, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с представителями... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T00:28+0300
2026-11-27T00:28+0300
2026-11-27T00:28+0300
сельское хозяйство
россия
франция
эммануэль макрон
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875607105.jpg?1795728495
ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские успехи в сельском хозяйстве бьют по аграрному сектору Франции, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора Франции.
"Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет", - сказал он на встрече. Видеозапись мероприятия опубликована в соцсетях Елисейского дворца.
По его словам, из-за геополитической напряженности страна лишилась рынков сбыта, а ее бывшие клиенты, как Россия, теперь стали конкурентами.
Минсельхоз России ранее в ноября заявил, что по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн. При этом глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявляла, что Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, а объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тон.
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, франция, эммануэль макрон, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Оксана Лут, Минсельхоз
ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские успехи в сельском хозяйстве бьют по аграрному сектору Франции, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора Франции.
"Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет", - сказал он на встрече. Видеозапись мероприятия опубликована в соцсетях Елисейского дворца.
По его словам, из-за геополитической напряженности страна лишилась рынков сбыта, а ее бывшие клиенты, как Россия, теперь стали конкурентами.
Минсельхоз России ранее в ноября заявил, что по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн. При этом глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявляла, что Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, а объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тон.