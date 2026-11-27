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Банковский ИИ-помощник находится на завершающем этапе, заявил Мамута

Банковский ИИ-помощник находится на завершающем этапе, заявил Мамута - 27.11.2026, ПРАЙМ

Банковский ИИ-помощник находится на завершающем этапе, заявил Мамута

Разработка банковского ИИ-помощника находится на завершающем этапе, сообщил РИА Новости заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T05:26+0300

2026-11-27T05:26+0300

2026-11-27T05:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Разработка банковского ИИ-помощника находится на завершающем этапе, сообщил РИА Новости заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. Ранее в рамках ПМЮФ-2026 Мамута сообщал журналистам, что Банк России работает над помощником на основе проверенного регулятором ИИ, который будет помогать россиянам обращать внимание на важные детали при заключении договоров с финансовыми организациями и платформами. Зампред ЦБ пояснял, что ИИ-помощник будет читать и анализировать договор по определенным промптам, которые верифицированы Банком России, и выдавать резюме. "На завершающем (этапе разработки – ред.). Мы готовимся к тому, чтобы в следующем году этот помощник появился в приложениях и во всех каналах, в которых банки, страховые компании, в будущем и другие участники рынка предлагают свои продукты и услуги гражданам", - сказал Мамута. Он отметил, что этому предшествовал год глубокого пилотирования этого проекта. Пилот с участием 10 банков начался в 2025 году. "Так что все это базируется на мощном фундаменте. Пилотирование преследовало несколько целей. Во-первых, проверить понятность этой информации, ее доступность. Были вовлечены разные клиентские группы - разных возрастов, разного образования. Во-вторых, это была проверка технической готовности системы формировать такие памятки, на что обратить внимание", - отметил собеседник. Мамута рассказал, что смысл проекта в том, что человек будет получать вместе с самим продуктом специальную памятку: на что обратить внимание, на те дополнительные или особые условия, которые влияют на финальный результат. "В конечном итоге это было вовлечение рынка, диалог рынка, регулятора и потребителя. Плюс мы привлекали ученых, у нас был мощный, я бы сказал, научный еще вклад со стороны поведенческих экономистов, как обеспечить максимальную понятность и полезность этой информации для человека, не создавая дополнительной нагрузки на всех участников процесса", - добавил собеседник. Ранее в ноябре он заявлял, что ЦБ планирует запуск этого помощника в 2027 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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