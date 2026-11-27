https://1prime.ru/20261127/mamut-875620145.html

Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута

Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута - 27.11.2026, ПРАЙМ

Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута

Цифровые платформы эффективны в продвижении финансовой грамотности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:30+0300

2026-11-27T11:30+0300

2026-11-27T11:30+0300

финансы

россия

технологии

владивосток

банк россии

ozon

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875620145.jpg?1795768229

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Цифровые платформы эффективны в продвижении финансовой грамотности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. "Мы очень активно начали взаимодействовать по финграму с цифровыми платформами. У нас на сегодня и Ozon, и Wildberries, "Авито", "Яндекс", ВК, "Одноклассники" – все здесь. С каждой есть какая-то своя повестка, с каждой есть платформа. И надо сказать, что они весьма эффективны в продвижении финграма, потому что они - вот же, к людям в одном клике", - сказал Мамута на пленарном заседании конференции. Ранее на конференции он отметил, что индекс финансовой грамотности в России небыстро, но стабильно растет.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, технологии, владивосток, банк россии, ozon, wildberries