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Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута
Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута - 27.11.2026, ПРАЙМ
Цифровые платформы эффективны в продвижении финграмотности, заявил Мамута
Цифровые платформы эффективны в продвижении финансовой грамотности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:30+0300
2026-11-27T11:30+0300
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финансы
россия
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владивосток
банк россии
ozon
wildberries
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Цифровые платформы эффективны в продвижении финансовой грамотности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.
"Мы очень активно начали взаимодействовать по финграму с цифровыми платформами. У нас на сегодня и Ozon, и Wildberries, "Авито", "Яндекс", ВК, "Одноклассники" – все здесь. С каждой есть какая-то своя повестка, с каждой есть платформа. И надо сказать, что они весьма эффективны в продвижении финграма, потому что они - вот же, к людям в одном клике", - сказал Мамута на пленарном заседании конференции.
Ранее на конференции он отметил, что индекс финансовой грамотности в России небыстро, но стабильно растет.
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финансы, россия, технологии, владивосток, банк россии, ozon, wildberries
Финансы, РОССИЯ, Технологии, Владивосток, Банк России, Ozon, Wildberries
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Цифровые платформы эффективны в продвижении финансовой грамотности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан.
"Мы очень активно начали взаимодействовать по финграму с цифровыми платформами. У нас на сегодня и Ozon, и Wildberries, "Авито", "Яндекс", ВК, "Одноклассники" – все здесь. С каждой есть какая-то своя повестка, с каждой есть платформа. И надо сказать, что они весьма эффективны в продвижении финграма, потому что они - вот же, к людям в одном клике", - сказал Мамута на пленарном заседании конференции.
Ранее на конференции он отметил, что индекс финансовой грамотности в России небыстро, но стабильно растет.