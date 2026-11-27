Шерсть прожали маркетплейсы: все больше сырья остается ненужным, пишет Forbes
Forbes: маркетплейсы вытесняют изделия из российской шерсти
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. За полтора года биржевые цены на шерсть в мире выросли на 45%: фермеры все чаще переключаются на производство овец мясных пород. В России из-за падения доходов населения одежду с высоким содержанием качественной шерсти могут позволить себе немногие, так что товары с маркетплейсов вытесняют изделия местных производителей, а отечественная шерсть остается невостребованной, пишет Forbes.
Основными производителями шерсти в 2025 году были Австралия (356 745 тонн сырой шерсти) и Китай (332 293 тонны) — почти половина всего рынка. С мая 2025 года шерсть подорожала на 45%: на Australian Wool Exchange 25 ноября 2026 года 100 килограммов стоили 1143 доллара против 989 долларов годом ранее. Причина — сокращение производства в странах-экспортерах: даже в Австралии выпуск шерсти в сезоне-2025/2026 сократился на 8,8%, а в сезоне-2026/2027 снизится еще на 4,5%.
Потребность отечественной легкой промышленности — около 8000 тонн мытой шерсти в год, при этом половина объема ввозится. В 2025 году в России произвели около 40 800 тонн шерсти, но значительная часть не отвечает требованиям производителей качественных тканей. 85% шерсти производят частники и небольшие хозяйства, чаще всего овец растят ради мяса, а шерсть — побочное производство.
"Проблема возникает в самом начале цепочки, на этапе сбора шерсти и первичной переработки. Эта инфраструктура в России развита недостаточно", — приводит издание слова руководителя проектов Strategy Partners Артема Суворова.
До 70–75% производимой в России шерсти, по оценкам экспертов, вообще не используется: например, ставропольский кооператив "Племзавод "Восток" в 2025 году продавал немытую шерсть по 30–40 рублей за килограмм при себестоимости в 1000 рублей.
За первые девять месяцев 2026 года российские поставки шерсти за границу составили около 7000 тонн, на 48% больше, чем годом ранее: в Китай ушло около 6200 тонн. При этом одежда с натуральной шерстью выходит из экономсегмента, а в массовом сегменте российские производители не могут конкурировать с товарами из Китая, Турции и Белоруссии.
"Более дорогой и качественный сегмент не только менее емкий, есть проблема с реализацией. Сейчас основной канал продаж одежды — маркетплейсы. Из них только один, Lamoda, продвигает сегмент качественной продукции", — приводит издание слова гендиректора "Московской шерстопрядильной фабрики" Валерия Безуглова.
На маркетплейсах часто встречаются некорректные описания: свитеры и шапки по факту содержат лишь 10–30% шерсти, а обещают 100%.