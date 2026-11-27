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Шерсть прожали маркетплейсы: все больше сырья остается ненужным, пишет Forbes

Шерсть прожали маркетплейсы: все больше сырья остается ненужным, пишет Forbes - 27.11.2026, ПРАЙМ

Шерсть прожали маркетплейсы: все больше сырья остается ненужным, пишет Forbes

За полтора года биржевые цены на шерсть в мире выросли на 45%: фермеры все чаще переключаются на производство овец мясных пород. В России из-за падения доходов... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:33+0300

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китай

forbes

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. За полтора года биржевые цены на шерсть в мире выросли на 45%: фермеры все чаще переключаются на производство овец мясных пород. В России из-за падения доходов населения одежду с высоким содержанием качественной шерсти могут позволить себе немногие, так что товары с маркетплейсов вытесняют изделия местных производителей, а отечественная шерсть остается невостребованной, пишет Forbes.Основными производителями шерсти в 2025 году были Австралия (356 745 тонн сырой шерсти) и Китай (332 293 тонны) — почти половина всего рынка. С мая 2025 года шерсть подорожала на 45%: на Australian Wool Exchange 25 ноября 2026 года 100 килограммов стоили 1143 доллара против 989 долларов годом ранее. Причина — сокращение производства в странах-экспортерах: даже в Австралии выпуск шерсти в сезоне-2025/2026 сократился на 8,8%, а в сезоне-2026/2027 снизится еще на 4,5%.Потребность отечественной легкой промышленности — около 8000 тонн мытой шерсти в год, при этом половина объема ввозится. В 2025 году в России произвели около 40 800 тонн шерсти, но значительная часть не отвечает требованиям производителей качественных тканей. 85% шерсти производят частники и небольшие хозяйства, чаще всего овец растят ради мяса, а шерсть — побочное производство. "Проблема возникает в самом начале цепочки, на этапе сбора шерсти и первичной переработки. Эта инфраструктура в России развита недостаточно", — приводит издание слова руководителя проектов Strategy Partners Артема Суворова. До 70–75% производимой в России шерсти, по оценкам экспертов, вообще не используется: например, ставропольский кооператив "Племзавод "Восток" в 2025 году продавал немытую шерсть по 30–40 рублей за килограмм при себестоимости в 1000 рублей. За первые девять месяцев 2026 года российские поставки шерсти за границу составили около 7000 тонн, на 48% больше, чем годом ранее: в Китай ушло около 6200 тонн. При этом одежда с натуральной шерстью выходит из экономсегмента, а в массовом сегменте российские производители не могут конкурировать с товарами из Китая, Турции и Белоруссии. "Более дорогой и качественный сегмент не только менее емкий, есть проблема с реализацией. Сейчас основной канал продаж одежды — маркетплейсы. Из них только один, Lamoda, продвигает сегмент качественной продукции", — приводит издание слова гендиректора "Московской шерстопрядильной фабрики" Валерия Безуглова. На маркетплейсах часто встречаются некорректные описания: свитеры и шапки по факту содержат лишь 10–30% шерсти, а обещают 100%.

китай

австралия

турция

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китай, forbes, lamoda, австралия, турция