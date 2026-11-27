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Маск заявил, что будет дарить детям в США по одной акции SpaceX каждый год

Маск заявил, что будет дарить детям в США по одной акции SpaceX каждый год - 27.11.2026, ПРАЙМ

Маск заявил, что будет дарить детям в США по одной акции SpaceX каждый год

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет каждый год дарить всем детям в США по акции SpaceX. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:25+0300

2026-11-27T09:25+0300

2026-11-27T09:25+0300

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет каждый год дарить всем детям в США по акции SpaceX. Ранее Маск пообещал, что каждый ребенок в Соединенных Штатах получит по две акции SpaceX. "Я буду ежегодно дарить каждому ребенку в Америке еще по одной акции SpaceX", - написал Маск в соцсети X. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

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общество , сша, spacex, xai, илон маск