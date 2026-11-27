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Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий, заявил Мерц
Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий, заявил Мерц - 27.11.2026, ПРАЙМ
Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий, заявил Мерц
Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, консультации продолжатся 17 декабря, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T01:07+0300
2026-11-27T01:07+0300
2026-11-27T01:07+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, консультации продолжатся 17 декабря, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц,
"Сегодня мы еще не пришли к окончательному соглашению. Это неудивительно, я не ожидал иного… А завтра мы не будем продолжать, а встретимся снова 17 декабря", - заявил Мерц на брифинге в Брюсселе.
Премьер Финляндии Петтери Орпо при этом заявил, что лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре.
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мировая экономика, фрг, германия, брюссель, фридрих мерц, ес, евросовет
Мировая экономика, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, Брюссель, Фридрих Мерц, ЕС, Евросовет
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй день саммита ЕС по бюджету не состоится из-за разногласий между членами союза, консультации продолжатся 17 декабря, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц,
"Сегодня мы еще не пришли к окончательному соглашению. Это неудивительно, я не ожидал иного… А завтра мы не будем продолжать, а встретимся снова 17 декабря", - заявил Мерц на брифинге в Брюсселе.
Премьер Финляндии Петтери Орпо при этом заявил, что лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре.