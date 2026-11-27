https://1prime.ru/20261127/minekonomrazvitija-875619653.html

Минэкономразвития предложило легализовать жилье с посуточной оплатой

Минэкономразвития предложило легализовать жилье с посуточной оплатой - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития предложило легализовать жилье с посуточной оплатой

Минэкономразвития РФ готовит проект по легализации жилья с посуточной оплатой - планируется, что такие средства размещения будут занесены в специальный реестр,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:18+0300

2026-11-27T11:18+0300

2026-11-27T11:23+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит проект по легализации жилья с посуточной оплатой - планируется, что такие средства размещения будут занесены в специальный реестр, что обеспечит качество и безопасность услуг и прозрачность этого вида деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В настоящее время подготавливаются изменения в законодательство, предусматривающие государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой", - сказали в пресс-службе. Как пояснили в министерстве, в последние годы наблюдается рост спроса на услуги временного размещения, которые официально ими не являются. "Кроме того, развитие и распространение цифровых платформ для размещения объявлений привело к активному росту указанного сегмента краткосрочной аренды нежилых помещений", - подчеркнули там. Вместе с тем в настоящий момент отсутствуют требования к качеству оказываемых услуг, возникают сложности с налогообложением и статистическим учетом таких услуг. Как считают в Минэкономразвития, специальный реестр такого жилья будет выступать основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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