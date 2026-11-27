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Минэнерго России и США в контакте по поставкам дизтоплива, заявил Новак
Минэнерго России и США в контакте по поставкам дизтоплива, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго России и США в контакте по поставкам дизтоплива, заявил Новак
Российское и американское министерства энергетики находятся в контакте по поводу соглашения о поставках дизельного топлива в США, сообщил журналистам... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:47+0300
2026-11-27T14:47+0300
2026-11-27T14:47+0300
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Российское и американское министерства энергетики находятся в контакте по поводу соглашения о поставках дизельного топлива в США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах смешанной межправкомиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.
"У Минэнерго уточните, они в контакте с американским Минэнерго", - ответил он на вопрос, как продвигается ситуация с поставками дизельного топлива в США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
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мировая экономика, сша, турция, александр новак, владимир путин, дональд трамп
Мировая экономика, США, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Дональд Трамп
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Российское и американское министерства энергетики находятся в контакте по поводу соглашения о поставках дизельного топлива в США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах смешанной межправкомиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.
"У Минэнерго уточните, они в контакте с американским Минэнерго", - ответил он на вопрос, как продвигается ситуация с поставками дизельного топлива в США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.