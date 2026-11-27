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Минфин отметил рост индекса финансовой культуры в 74 регионах России

Минфин отметил рост индекса финансовой культуры в 74 регионах России - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минфин отметил рост индекса финансовой культуры в 74 регионах России

Индекс финансовой культуры вырос в 74 регионах России, еще в 8 он остается стабильным, сообщил заместитель министра финансов РФ Курбан Курбанов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:56+0300

2026-11-27T10:56+0300

2026-11-27T10:56+0300

россия

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минфин

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Индекс финансовой культуры вырос в 74 регионах России, еще в 8 он остается стабильным, сообщил заместитель министра финансов РФ Курбан Курбанов. В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. В основе индекса финансовой культуры лежат критерии, позволяющие комплексно оценить уровень ее развития – от доверия граждан к финансовой системе до ответственного отношения к личным средствам и долгосрочного планирования. Индекс рассчитывается ЦБ РФ и Минфином России. "Если посмотреть такие предварительные статистические данные за 25-й год, то мы видим, что в 74 субъектах этот показатель вырос, а в восьми субъектах он остается стабильным", – рассказал замминистра о результатах работы по индексу финансовой культуры. Он выразил уверенность, что за этими цифрами стоит прямой экономический эффект, ведь люди, которые демонстрируют устойчивые навыки финансового поведения, вносят значительный вклад в экономику.

владивосток

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россия, финансы, владивосток, минфин