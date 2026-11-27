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Минфин оценил дополнительные доходы регионов от мер по обелению экономики
Минфин оценил дополнительные доходы регионов от мер по обелению экономики - 27.11.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил дополнительные доходы регионов от мер по обелению экономики
Минфин России оценивает дополнительные доходы регионов России от мер по обелению экономики в 60-70 миллиардов рублей ежегодно, заявил вице-премьер - министр... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:05+0300
2026-11-27T13:05+0300
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финансы
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антон силуанов
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин России оценивает дополнительные доходы регионов России от мер по обелению экономики в 60-70 миллиардов рублей ежегодно, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"По нашим оценкам, дополнительные доходы от плана и мер по обелению составят около 60-70 миллиардов рублей ежегодно. Уверен, что эти деньги как раз поступят в бюджет, уже и в этом году часть мер мы начали реализовывать, и в следующем году этот ресурс поступит в региональные бюджеты", - заявил Силуанов, выступая в пятницу в Совете Федерации.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин, Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин России оценивает дополнительные доходы регионов России от мер по обелению экономики в 60-70 миллиардов рублей ежегодно, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"По нашим оценкам, дополнительные доходы от плана и мер по обелению составят около 60-70 миллиардов рублей ежегодно. Уверен, что эти деньги как раз поступят в бюджет, уже и в этом году часть мер мы начали реализовывать, и в следующем году этот ресурс поступит в региональные бюджеты", - заявил Силуанов, выступая в пятницу в Совете Федерации.