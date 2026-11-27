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Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками

Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками

Минфин России будет предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими ставками, заявил вице-премьер - министр финансов... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:29+0300

2026-11-27T13:29+0300

2026-11-27T13:29+0300

финансы

россия

антон силуанов

минфин рф

минфин

совет федерации

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин России будет предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими ставками, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "У нас больший объем процентных расходов занимают облигации с плавающим купоном. Мы вынуждены осуществлять такие заимствования, поскольку видим, что спрос, особенного сегодня, на облигации с постоянной доходностью невысок. Поэтому нам приходилось и в предыдущие годы, и в этом году мы будем выходить с заимствованиями, с бумагами, имеющие плавающие процентные ставки", - заявил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, совет федерации