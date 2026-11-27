https://1prime.ru/20261127/minfin-875627877.html
Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками
Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками - 27.11.2026, ПРАЙМ
Минфин будет предлагать рынку до конца года ОФЗ с плавающими ставками
Минфин России будет предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими ставками, заявил вице-премьер - министр финансов... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:29+0300
2026-11-27T13:29+0300
2026-11-27T13:29+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
минфин
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875627877.jpg?1795775398
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин России будет предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими ставками, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас больший объем процентных расходов занимают облигации с плавающим купоном. Мы вынуждены осуществлять такие заимствования, поскольку видим, что спрос, особенного сегодня, на облигации с постоянной доходностью невысок. Поэтому нам приходилось и в предыдущие годы, и в этом году мы будем выходить с заимствованиями, с бумагами, имеющие плавающие процентные ставки", - заявил Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин, Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин России будет предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими ставками, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас больший объем процентных расходов занимают облигации с плавающим купоном. Мы вынуждены осуществлять такие заимствования, поскольку видим, что спрос, особенного сегодня, на облигации с постоянной доходностью невысок. Поэтому нам приходилось и в предыдущие годы, и в этом году мы будем выходить с заимствованиями, с бумагами, имеющие плавающие процентные ставки", - заявил Силуанов, выступая в Совете Федерации.