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Минфин рассказал о проектах в рамках инициативного бюджетирования

Минфин рассказал о проектах в рамках инициативного бюджетирования - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минфин рассказал о проектах в рамках инициативного бюджетирования

Проекты в рамках инициативного бюджетирования с общей стоимостью почти 70 миллиардов рублей реализовали в России в 2025 году, в отборе участвовали более девяти... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:30+0300

2026-11-27T13:30+0300

2026-11-27T13:30+0300

финансы

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Проекты в рамках инициативного бюджетирования с общей стоимостью почти 70 миллиардов рублей реализовали в России в 2025 году, в отборе участвовали более девяти миллионов человек, сообщил заместитель министра финансов РФ Курбан Курбанов. В пятницу во Владивостоке проходит Всероссийская конференция по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры граждан. Курбанов отметил, что в связи с налоговой грамотностью особую роль играет и инициативное бюджетирование, которое за десять лет превратилось в системный институт общественного участия. "И практики инициативного бюджетирования реализуются сегодня в 84 субъектах. И в течение 2025 года было реализовано почти 32 тысячи проектов в рамках инициативного бюджетирования с общей стоимостью практически 70 миллиардов рублей. А количество граждан, участвующих в отборе, составило практически 9 миллионов человек", - сказал замминистра. По его словам, такие инициативы - один из лучших уроков финансовой грамотности. Инициативное бюджетирование - механизм, который позволяет гражданам участвовать в определении приоритетов расходования бюджетных средств и контроле за реализацией выбранных проектов. В рамках этого механизма граждане могут предлагать на обсуждение местной администрации проекты по решению конкретных вопросов местного значения (например, благоустройства), а в ряде случаев – и софинансировать выбранные проекты.

владивосток

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финансы, россия, владивосток