https://1prime.ru/20261127/minpromtorg-875636132.html

Минпромторг предложил расширить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Минпромторг предложил расширить ограничения при госзакупках иностранных товаров - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил расширить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Минпромторг России предложил расширить перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках некоторого спортинвентаря,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:58+0300

2026-11-27T15:58+0300

2026-11-27T15:58+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках некоторого спортинвентаря, музыкальных инструментов и учебного оборудования, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. "В перечень включены позиции, относящиеся к спортивной продукции, музыкальным инструментам и учебному оборудованию, отечественное производство которых удовлетворяет спрос госзаказчиков", - пояснили в Минпромторге. Согласно пояснительной записке к проекту, принятие и реализация инициативы обеспечит стимулирование спроса на российскую продукцию и дозагрузку производственных мощностей отечественных предприятий. Это поспособствует повышению технологической независимости России. В министерстве добавили, что в предлагаемый перечень вошли силовые тренажеры, оборудование для акробатики, спортивной и художественной гимнастики, инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом и другое. В случае с музыкальными инструментами ограничения планируется ввести на аккордеоны, баяны и ударные. Кроме того, предлагается расширить перечень тренажерами для профессионального обучения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг