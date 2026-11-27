https://1prime.ru/20261127/mintsifra-875636204.html

Минцифры разработало документы о регулировании ИИ-моделей в России

Минцифры разработало документы о регулировании ИИ-моделей в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минцифры разработало документы о регулировании ИИ-моделей в России

Минцифры совместно с представителями IT-отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в России, | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:58+0300

2026-11-27T15:58+0300

2026-11-27T15:58+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минцифры совместно с представителями IT-отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в России, рассказало ведомство. "Минцифры совместно с представителями отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это подзаконные акты к закону о поддержке развития ИИ-технологий... Они размещены для общественного обсуждения", - говорится в сообщении министерства. Так, ИИ-модели могут получить статус суверенных и национальных. Первые - полностью российские, а вторые могут опираться на зарубежные открытые модели и компоненты, но создаются российскими юрлицами и обучаются в России. Кроме того, для национальных моделей предлагается утвердить дополнительные характеристики: разработчик должен контролировать существенные характеристики модели самостоятельно и свободно ее дообучать, даже если при этом меняются функционал и свойства модели. Также для обучения суверенных и национальных моделей разработчики получат доступ к государственным данным, за исключением персональных сведений и информации, составляющей охраняемую законом тайну. При этом разработчики смогут использовать не только готовые наборы, но и сообщать о потребности в данных, которых в каталогах еще нет. "Новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий. Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года", - заключило Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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