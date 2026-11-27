https://1prime.ru/20261127/mintsifra-875643542.html
В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ
В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ
Более 700 тысяч обращений россиян, которые поступают в Минцифры, обрабатываются искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр Максут Шадаев. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:11+0300
2026-11-27T20:11+0300
2026-11-27T20:16+0300
технологии
россия
москва
максут шадаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875643542.jpg?1795799771
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более 700 тысяч обращений россиян, которые поступают в Минцифры, обрабатываются искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр Максут Шадаев. "У нас сейчас через одно окно обращений поступает 700-800 тысяч в месяц. Они все искусственным интеллектом анализируются и хорошие предложения оттуда поднимаются", - сказал Шадаев, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Максут Шадаев
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более 700 тысяч обращений россиян, которые поступают в Минцифры, обрабатываются искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр Максут Шадаев.
"У нас сейчас через одно окно обращений поступает 700-800 тысяч в месяц. Они все искусственным интеллектом анализируются и хорошие предложения оттуда поднимаются", - сказал Шадаев, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций.
Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.