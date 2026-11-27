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В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ

В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Минцифры рассказали об обработке обращений россиян с помощью ИИ

Более 700 тысяч обращений россиян, которые поступают в Минцифры, обрабатываются искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр Максут Шадаев. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:11+0300

2026-11-27T20:11+0300

2026-11-27T20:16+0300

технологии

россия

москва

максут шадаев

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Более 700 тысяч обращений россиян, которые поступают в Минцифры, обрабатываются искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр Максут Шадаев. "У нас сейчас через одно окно обращений поступает 700-800 тысяч в месяц. Они все искусственным интеллектом анализируются и хорошие предложения оттуда поднимаются", - сказал Шадаев, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). ​ Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.​

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технологии, россия, москва, максут шадаев