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Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple

Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple - 27.11.2026, ПРАЙМ

Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple

Минцифры пока не договорилось с американской корпорацией Apple об активации сети 5G на iPhone в России и восстановлении мессенджера "Макс" в магазине приложений | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:22+0300

2026-11-27T16:22+0300

2026-11-27T16:22+0300

технологии

россия

бизнес

максут шадаев

apple

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минцифры пока не договорилось с американской корпорацией Apple об активации сети 5G на iPhone в России и восстановлении мессенджера "Макс" в магазине приложений App Store, сообщил изданию "Коммерсант" глава ведомства Максут Шадаев."Нет", — сказал он в ответ на вопрос о том, удалось ли договориться с Apple.Ранее министр заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. Он также утверждал, что Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения сетей пятого поколения для пользователей iPhone в России.В июне все сервисы VK, включая "Макс", пропали из App Store, а 16 июля все приложения VK исчезли из Google Plaу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, максут шадаев, apple