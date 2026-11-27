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Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple
Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple - 27.11.2026, ПРАЙМ
Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple
Минцифры пока не договорилось с американской корпорацией Apple об активации сети 5G на iPhone в России и восстановлении мессенджера "Макс" в магазине приложений | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
технологии
россия
бизнес
максут шадаев
apple
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минцифры пока не договорилось с американской корпорацией Apple об активации сети 5G на iPhone в России и восстановлении мессенджера "Макс" в магазине приложений App Store, сообщил изданию "Коммерсант" глава ведомства Максут Шадаев."Нет", — сказал он в ответ на вопрос о том, удалось ли договориться с Apple.Ранее министр заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. Он также утверждал, что Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения сетей пятого поколения для пользователей iPhone в России.В июне все сервисы VK, включая "Макс", пропали из App Store, а 16 июля все приложения VK исчезли из Google Plaу.
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технологии, россия, бизнес, максут шадаев, apple
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Максут Шадаев, Apple
Без 5G и без "Макса": Минцифры не смогло договориться с Apple
Шадаев: договоренностей с Apple по 5G на iPhone и возвращению "Макса" в App Store пока нет
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минцифры пока не договорилось с американской корпорацией Apple об активации сети 5G на iPhone в России и восстановлении мессенджера "Макс" в магазине приложений App Store, сообщил изданию "Коммерсант" глава ведомства Максут Шадаев.
"Нет", — сказал он в ответ на вопрос о том, удалось ли договориться с Apple.
Ранее министр заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. Он также утверждал, что Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения сетей пятого поколения для пользователей iPhone в России.
В июне все сервисы VK, включая "Макс", пропали из App Store, а 16 июля все приложения VK исчезли из Google Plaу.