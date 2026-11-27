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Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР

Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР - 27.11.2026, ПРАЙМ

Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР

Минвостокразвития в 2027 году с началом действия режима единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике ожидает новые проекты,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:12+0300

2026-11-27T22:12+0300

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арктика

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алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития в 2027 году с началом действия режима единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике ожидает новые проекты, связанные с развитием пограничных мостов Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ, а также с расширением морских портов, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Ранее в ноябре Чекунков сообщал, что Минвостокразвития ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима ЕТОР. "Ожидаем создания новых промышленных парков и проектов, которые обеспечивают пропускную способность наших погранпереходов и наших логистических маршрутов. Это проекты, связанные с новыми пограничными мостами Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ и с расширением морских портов", - сказал Чекунков. Министр выразил уверенность, что единая ТОР даст новый импульс инвесторам в развитии экономики Дальнего Востока и Арктики. Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, благовещенск, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития