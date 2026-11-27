https://1prime.ru/20261127/minvostokrazvitie-875645987.html
Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР
Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР - 27.11.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития ожидает новых проектов с началом действия режима ЕТОР
Минвостокразвития в 2027 году с началом действия режима единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике ожидает новые проекты,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T22:12+0300
2026-11-27T22:12+0300
2026-11-27T22:12+0300
бизнес
россия
дальний восток
арктика
благовещенск
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875645987.jpg?1795806757
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития в 2027 году с началом действия режима единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике ожидает новые проекты, связанные с развитием пограничных мостов Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ, а также с расширением морских портов, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Ранее в ноябре Чекунков сообщал, что Минвостокразвития ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима ЕТОР.
"Ожидаем создания новых промышленных парков и проектов, которые обеспечивают пропускную способность наших погранпереходов и наших логистических маршрутов. Это проекты, связанные с новыми пограничными мостами Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ и с расширением морских портов", - сказал Чекунков.
Министр выразил уверенность, что единая ТОР даст новый импульс инвесторам в развитии экономики Дальнего Востока и Арктики.
Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.
дальний восток
арктика
благовещенск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, арктика, благовещенск, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Благовещенск, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития в 2027 году с началом действия режима единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике ожидает новые проекты, связанные с развитием пограничных мостов Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ, а также с расширением морских портов, заявил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Ранее в ноябре Чекунков сообщал, что Минвостокразвития ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима ЕТОР.
"Ожидаем создания новых промышленных парков и проектов, которые обеспечивают пропускную способность наших погранпереходов и наших логистических маршрутов. Это проекты, связанные с новыми пограничными мостами Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ и с расширением морских портов", - сказал Чекунков.
Министр выразил уверенность, что единая ТОР даст новый импульс инвесторам в развитии экономики Дальнего Востока и Арктики.
Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.