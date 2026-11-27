Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.По данным Росстата, с 17 по 23 ноября потребительские цены выросли на 0,30% после 0,19% неделей ранее. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 ноября на уровне 7,17%.
- 2.Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что экономика завершит 2026 год положительным ростом ВВП на уровне 0,5–1%, несмотря на выбытие части производственных мощностей и логистические ограничения со середины года. Михаил Мишустин сообщил о росте ВВП за отчётный период на 0,8%.
- 3.Доходы бюджета превысили прогноз и составили более 29,5 трлн руб. за счёт ненефтегазовых поступлений, расходы выросли на 5,4 п. п. год к году. Минфин ожидает дефицит бюджета в 2026 году примерно в 3% ВВП против сентябрьского прогноза 3,2%.
Рублевые облигации
- 1.Долговой рынок оставался под давлением ускорения инфляции. Индекс RGBI закрепился вблизи 110,95 пункта (-1,1% по итогам предыдущей недели), а доходности длинных ОФЗ впервые за полтора года достигли отметки 17% годовых.
- 2.Негативные настроения распространились и на аукционах Минфина. Совокупный спрос на два "классических" выпуска составил 143,05 млрд руб. — на 12,5% меньше, чем неделей ранее. ОФЗ 26239 (погашение в июле 2031 года): размещено на 75,17 млрд руб. по номиналу при спросе 99,03 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 16,05% годовых (премия к вторичному рынку — 5–7 б. п.). ОФЗ 26240 (погашение в июле 2036 года): размещено на 20,57 млрд руб. при спросе 44,02 млрд руб. Доходность по средневзвешенной цене достигла 16,77% годовых (премия к вторичному рынку — 6–9 б. п.).
- 3.Минфин будет занимать меньше до конца 2026 г. Дополнительные доходы бюджета, по мнению Антона Силуанова позволят сократить план (2,45 трлн руб.). заимствований на 4К26 (ориентировочно на 0,5 трлн руб.). Участники рынка восприняли эту информацию сдержанно, так как остаток плана на оставшиеся пять аукционных дней года всё ещё велик (около 1,3 трлн руб.).
- 4.Средневзвешенная доходность корпоративных облигаций с рейтингом ААА находится на уровне 15,47%, с рейтингом АА — 17,82%, с рейтингом А — 24,50%, а в сегменте ВВВ подскочила до 49,73%. Доходность индекса корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBTRNS) держится в диапазоне 16,44–16,67% годовых.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
16,26
16,17
15,9
14,5
Корпоративные облигации (YTM)
16,24
16,09
16,06
16,5
Валютные облигации
- 1.На валютном рынке России наблюдалась умеренная волатильность с плавным ослаблением рубля на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных факторов. Курс юаня по итогам торгов 25 ноября составил 12,3216 руб., а средний курс доллара держался в районе 82,25–85,39 руб.
- 2.В ближайшее время национальная валюта вероятно будет выглядеть более крепко за счет поддержки от налогового периода (срок перечисления до 30 ноября).
- 3.Дальнейший консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.
- 4.Квазивалютные облигации демонстрировали разнонаправленную динамику на прошлой неделе: долларовые бумаги оставались стабильными с доходностью около 9–10% годовых, тогда как в юаневых облигациях наблюдался заметный приток покупателей и снижение доходностей более чем на 60 б. п.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
84,1 (ранее 84,44)
EUR/RUB
95,0 (ранее 95,2)
CNY/RUB
12,65 (ранее 12,7)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,6
9,9
10,0
8,3
Юаневые облигации (YTM)
8,4
8,6
8?9
7,2
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