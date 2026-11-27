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Мосбиржа с 1 декабря запустит организованные торги криптовалютами

Мосбиржа с 1 декабря запустит организованные торги криптовалютами - 27.11.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа с 1 декабря запустит организованные торги криптовалютами

Московская биржа с 1 декабря запустит организованные торги криптовалютами, на первом этапе к ним допустят биткоин, эфириум и стейблкоин USDT, рассказал РИА... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T06:21+0300

2026-11-27T06:21+0300

2026-11-27T06:21+0300

рынок

финансы

госдума

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 декабря запустит организованные торги криптовалютами, на первом этапе к ним допустят биткоин, эфириум и стейблкоин USDT, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. "С 1 декабря Московская биржа запускает организованные торги криптовалютами. Мы последовательно движемся по пути формирования цивилизованного рынка цифровых валют в России. Принципиально важно, что сегодня нам удалось найти баланс между интересами государства с точки зрения прозрачности финансовых операций, обеспечением безопасности граждан и доступностью новых финансовых инструментов", - сказал Кирьянов. Он сообщил, что к организованным торгам будут допущены цифровые валюты, отвечающие установленным требованиям к капитализации, ликвидности и истории ценообразования - на первоначальном этапе речь идет о биткоине, эфириуме и стейблкоине USDT. Для неквалифицированных инвесторов будет предусмотрено обязательное тестирование и ограничение объема вложений до 300 тысяч рублей в год через одного брокера, уточнил депутат. Кирьянов напомнил, что действующее законодательство позволяет Московской бирже использовать имеющуюся лицензию организатора торгов без получения дополнительных разрешений и включения в специальные реестры. Это, по словам депутата, пример как раз умного регулирования без создания дополнительных административных барьеров для бизнеса или граждан. Таким образом, будет использоваться уже существующая, хорошо зарекомендовавшая себя инфраструктура российского фондового рынка. "Наша задача заключается не в том, чтобы ограничить граждан в использовании современных финансовых инструментов, а в том, чтобы минимизировать риски, с которыми они могут столкнуться. В том числе речь идет о рисках мошенничества, использования нелегальных площадок и недобросовестных посредников", - отметил он. Зампред думского комитета рассказал, что на первом этапе планируется проведение пилотных сделок с последующим подключением участников рынка по мере их готовности. Торги, как пояснил он, будут осуществляться с использованием технологий фондового рынка Московской биржи с 6.50 до 23.50 мск, а сделки будут проходить через единый клиринг Национального клирингового центра. "Для государства это еще один серьезный шаг в направлении детенизации экономики, для российского финансового рынка - возможность дальнейшего развития, а для граждан - возможность совершать операции с цифровыми валютами в понятной, прозрачной и более безопасной среде. Мы должны сделать так, чтобы работать с криптовалютой в российском правовом поле было не только безопаснее, но и удобнее, чем за его пределами", - заключил Кирьянов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, госдума