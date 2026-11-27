МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после падения на двухмесячные минимумы пока не может оклематься — попытки восстановления быстро сходят на нет, и бенчмарк к концу осени сохраняется в боковике 2300–2400 пунктов. В начале зимы вероятен выход из консолидации, а направление хода предопределят новости с внешнего контура и по ДКП ЦБ. Ожидания — на улучшение сентимента и рывок индекса над 2400 пунктов, тогда еще до конца года индекс может успеть вернуться к круглым 2500 пунктам. Иначе — провал под 2300 пунктов откинет бенчмарк до 2200 пунктов.Сильнее рынка в четверг — акции девелопера ЛСР с почти +10%. Там очень волатильно после анонса делистинга акций. Цена выкупа по 710 рублей, а курс на бирже взлетел за 800 рублей. Здесь много спекуляций, и есть вероятность скорого падения — риски высокие.Слабее рынка — акции "ФСК-Россети" с -4% на фоне грядущей передачи от "Русгидро" части дальневосточных активов, что предполагает рост издержек у принимающей стороны. Курс упал под 0,057 рубля, а фундаментальная оценка стоимости еще ниже — 0,05 рубля.Рубль опять окреп, курсы инвалют снова ослабли — вот в таком боковике с ежедневной сменой направления и завершается ноябрь на валютном рынке. Причина боковика — противоречивые факторы курсов. В декабре ожидается плавное ослабление рубля, и прогнозы — доллар от 82 к 83, евро из-под 90 на 91, а юань от 12,3 к 12,4.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после падения на двухмесячные минимумы пока не может оклематься — попытки восстановления быстро сходят на нет, и бенчмарк к концу осени сохраняется в боковике 2300–2400 пунктов. В начале зимы вероятен выход из консолидации, а направление хода предопределят новости с внешнего контура и по ДКП ЦБ. Ожидания — на улучшение сентимента и рывок индекса над 2400 пунктов, тогда еще до конца года индекс может успеть вернуться к круглым 2500 пунктам. Иначе — провал под 2300 пунктов откинет бенчмарк до 2200 пунктов.
Сильнее рынка в четверг — акции девелопера ЛСР с почти +10%. Там очень волатильно после анонса делистинга акций. Цена выкупа по 710 рублей, а курс на бирже взлетел за 800 рублей. Здесь много спекуляций, и есть вероятность скорого падения — риски высокие.
Слабее рынка — акции "ФСК-Россети" с -4% на фоне грядущей передачи от "Русгидро" части дальневосточных активов, что предполагает рост издержек у принимающей стороны. Курс упал под 0,057 рубля, а фундаментальная оценка стоимости еще ниже — 0,05 рубля.
Рубль опять окреп, курсы инвалют снова ослабли — вот в таком боковике с ежедневной сменой направления и завершается ноябрь на валютном рынке. Причина боковика — противоречивые факторы курсов. В декабре ожидается плавное ослабление рубля, и прогнозы — доллар от 82 к 83, евро из-под 90 на 91, а юань от 12,3 к 12,4.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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