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Мосбиржа назвала выходные и праздничные дни для проведения торгов

Мосбиржа назвала выходные и праздничные дни для проведения торгов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала выходные и праздничные дни для проведения торгов

Московская биржа назвала выходные и праздничные дни 2027 года, в которые будет проводить стандартные фондовые и валютные торги: 4-6 января, 8 января, 22... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:40+0300

2026-11-27T22:40+0300

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рынок

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа назвала выходные и праздничные дни 2027 года, в которые будет проводить стандартные фондовые и валютные торги: 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября, следует из сообщения торговой площадки. "В праздничные и перенесенные выходные дни - 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября - торги будут проводиться на всех рынках Московской биржи по следующему регламенту: на фондовом и срочном рынках по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок", - говорится в сообщении. В рабочую субботу 20 февраля 2027 года торги на всех рынках Московской биржи проводятся по стандартному расписанию, также отметила биржа. Торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи в формате дополнительной сессии выходного дня (ДСВД): с 09.50 мск до 19.00 мск будут проводиться во все выходные дни, кроме 2-3 января, 6 февраля, 20-21 марта, 17-18 апреля, 1-2, 8-9 мая, 19-20 июня, 17-18 июля, 7-8 августа, 11-12 сентября, 9-10 октября и 4-5 декабря, сообщила биржа. Также Московская биржа будет проводить торги в формате ДСВД в дни официальных праздников - 7 января, 23 февраля, 8 марта и 4 ноября 2027 года: на фондовом рынке с 9.50 мск до 19.00 мск, на срочном - с 9.50 мск до 23.50 мск. Площадка напомнила, что 31 декабря 2026 года, а также 1 января и 31 декабря 2027 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

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