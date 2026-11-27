https://1prime.ru/20261127/moshenniki-875615614.html
В МВД рассказали о мошенниках, маскирующихся под турагентства
В МВД рассказали о мошенниках, маскирующихся под турагентства - 27.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мошенниках, маскирующихся под турагентства
Мошенники маскируются под турагентства и предлагают "гарантированные визы" в любую страну, предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:48+0300
2026-11-27T09:48+0300
2026-11-27T09:48+0300
мошенничество
общество
мвд
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875615614.jpg?1795762091
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мошенники маскируются под турагентства и предлагают "гарантированные визы" в любую страну, предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "По сети разошлась очередная "услуга": сделать загранпаспорт за три дня, без очередей и проблем. Мошенники маскируются под "посредников", "турагентства" и "знакомых в госорганах" и предлагают: ускоренное оформление загранпаспорта, "безочередное" обслуживание, гарантированные визы в любую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Для начала "оформления" у жертвы запрашивают сканы внутреннего или заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, а также предоплату за "срочность" и услуги. После этого обещанных документов и виз человек не получает, а его персональные данные используются для регистрации электронных кошельков, онлайн-сервисов и финансовых аккаунтов. Через эти аккаунты, по данным специалистов, могут отмывать деньги, оформлять займы и совершать другие преступления. Подчеркивается, что любые обещания "за три дня", "в обход очереди" и "100% гарантия визы" - признак мошенничества.
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общество , мвд, мошенники
Мошенничество, Общество , МВД, МОШЕННИКИ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мошенники маскируются под турагентства и предлагают "гарантированные визы" в любую страну, предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По сети разошлась очередная "услуга": сделать загранпаспорт за три дня, без очередей и проблем. Мошенники маскируются под "посредников", "турагентства" и "знакомых в госорганах" и предлагают: ускоренное оформление загранпаспорта, "безочередное" обслуживание, гарантированные визы в любую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Для начала "оформления" у жертвы запрашивают сканы внутреннего или заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, а также предоплату за "срочность" и услуги. После этого обещанных документов и виз человек не получает, а его персональные данные используются для регистрации электронных кошельков, онлайн-сервисов и финансовых аккаунтов. Через эти аккаунты, по данным специалистов, могут отмывать деньги, оформлять займы и совершать другие преступления.
Подчеркивается, что любые обещания "за три дня", "в обход очереди" и "100% гарантия визы" - признак мошенничества.