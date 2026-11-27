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В Москве с 2 января изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве с 2 января изменятся тарифы на проезд в городском транспорте - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Москве с 2 января изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Тарифы на проезд в городском транспорте изменятся в Москве с 2 января 2027 года, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:58+0300

2026-11-27T19:58+0300

2026-11-27T19:58+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Тарифы на проезд в городском транспорте изменятся в Москве с 2 января 2027 года, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. В пресс-службе отметили, что уже более 15 лет городской транспорт в столице развивается рекордными темпами. На протяжении последних лет столица уверенно занимает первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. "Средства от индексации тарифов всегда возвращаются пассажирам в виде масштабного развития транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава. Так, с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 270 км линий, 130 станций, 14 электродепо метро и Московского центрального кольца. Для поддержания столь высокого уровня и реализации дальнейших планов по развитию городского транспорта, а также в целях компенсации роста инфляции и расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти принято решение об изменении стоимости проезда в городском транспорте с 2 января 2027 года", - рассказали в дептрансе. В ведомстве отметили, что с 2011 года индексация тарифов на проезд в городском транспорте остается на уровне инфляции. "Разовая поездка по биометрии уже шестой год остается самой выгодной – и составит 80 рублей. Это на 13 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Этот способ оплаты выбирают уже более 1 миллиона пассажиров. Одна поездка по бумажному билету "Единый" изменится на 5 рублей – с 90 до 95 рублей. Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД сохраняются – по карте "Тройка" и банковским картам", - отметили в департаменте. В пресс-службе уточнили, что тариф "90 минут" на карте "Тройка" останется одним из самых выгодных и популярных для поездок с пересадками. При пересадке с метро на наземный транспорт сохраняется скидка 50%. "Для постоянных пассажиров, совершающих ежедневные поездки, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 5 рублей. Безлимитные билеты остаются самыми выгодными для регулярных поездок", - рассказали в дептрансе. В ведомстве добавили, что стоимость проезда на речных электросудах не меняется. Поездки на регулярных речных маршрутах по-прежнему входят в безлимитные билеты "Единый". "Скидка для студентов и школьников сохраняется и составит 71%. Студенческий "Единый" на месяц стоит 1 100 рублей вместо 3 870 рублей за билет без льгот – это 37 рублей в день на весь транспорт. В студенческие "Единые" зоны "Пригород" включены поездки на пригородных маршрутах "Москва-область". Такой билет на 90 дней стоит 4 500 рублей вместо 12 960 рублей без льгот – почти в 3 раза дешевле", - уточнили в пресс-службе. В дептрансе рассказали, что изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах проекта "Москва-область". Изменения коснутся всех таких маршрутов: и с фиксированной ценой поездки, и с ценой, которая зависит от расстояния. Все действующие льготы и проездные билеты сохранятся.

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