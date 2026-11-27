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"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта

"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта

Автомобильный завод "Москвич" и "Сбер" подписали соглашение о совместном развитии технологий искусственного интеллекта и объединении разработок при... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:39+0300

2026-11-27T11:39+0300

2026-11-27T11:42+0300

бизнес

технологии

москва

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" и "Сбер" подписали соглашение о совместном развитии технологий искусственного интеллекта и объединении разработок при строительстве автомобилей, сообщила пресс-служба "Москвича". "Сбер" и московский автомобильный завод "Москвич" договорились о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта и технологий. Стороны планируют объединить сервисы "Сбера" и передовые решения автозавода, развивать интеллектуальные помощники для водителей и новые сценарии взаимодействия с автомобилем", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано в рамках международной конференции AI Journey 2026 в Москве. Отмечается, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является развитие интеллектуальных помощников. Они будут понимать голосовые запросы водителя, помогут ему пользоваться автомобильными и повседневными сервисами, а также взаимодействовать с цифровыми агентами различных компаний. "Например, водитель сможет голосом попросить найти ближайшую заправку, подобрать сервисный центр или узнать прогноз погоды. В перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно согласовывать действия с сервисами и выполнять поручения пользователя", - пояснили в пресс-службе "Москвича". Кроме того, в автомобили столичного завода планируется интегрировать сервис Сбер ID, оплату топлива, страхование автомобиля, подписку "СберПрайм" и другие услуги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, москва