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"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта
"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Москвич" и "Сбер" договорились развивать технологии искусственного интеллекта
Автомобильный завод "Москвич" и "Сбер" подписали соглашение о совместном развитии технологий искусственного интеллекта и объединении разработок при... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:39+0300
2026-11-27T11:39+0300
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бизнес
технологии
москва
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" и "Сбер" подписали соглашение о совместном развитии технологий искусственного интеллекта и объединении разработок при строительстве автомобилей, сообщила пресс-служба "Москвича". "Сбер" и московский автомобильный завод "Москвич" договорились о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта и технологий. Стороны планируют объединить сервисы "Сбера" и передовые решения автозавода, развивать интеллектуальные помощники для водителей и новые сценарии взаимодействия с автомобилем", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано в рамках международной конференции AI Journey 2026 в Москве. Отмечается, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является развитие интеллектуальных помощников. Они будут понимать голосовые запросы водителя, помогут ему пользоваться автомобильными и повседневными сервисами, а также взаимодействовать с цифровыми агентами различных компаний. "Например, водитель сможет голосом попросить найти ближайшую заправку, подобрать сервисный центр или узнать прогноз погоды. В перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно согласовывать действия с сервисами и выполнять поручения пользователя", - пояснили в пресс-службе "Москвича". Кроме того, в автомобили столичного завода планируется интегрировать сервис Сбер ID, оплату топлива, страхование автомобиля, подписку "СберПрайм" и другие услуги.
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бизнес, технологии, москва
Бизнес, Технологии, МОСКВА
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный завод "Москвич" и "Сбер" подписали соглашение о совместном развитии технологий искусственного интеллекта и объединении разработок при строительстве автомобилей, сообщила пресс-служба "Москвича".
"Сбер" и московский автомобильный завод "Москвич" договорились о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта и технологий. Стороны планируют объединить сервисы "Сбера" и передовые решения автозавода, развивать интеллектуальные помощники для водителей и новые сценарии взаимодействия с автомобилем", - говорится в сообщении.
Соглашение было подписано в рамках международной конференции AI Journey 2026 в Москве.
Отмечается, что одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является развитие интеллектуальных помощников. Они будут понимать голосовые запросы водителя, помогут ему пользоваться автомобильными и повседневными сервисами, а также взаимодействовать с цифровыми агентами различных компаний.
"Например, водитель сможет голосом попросить найти ближайшую заправку, подобрать сервисный центр или узнать прогноз погоды. В перспективе интеллектуальные агенты смогут самостоятельно согласовывать действия с сервисами и выполнять поручения пользователя", - пояснили в пресс-службе "Москвича".
Кроме того, в автомобили столичного завода планируется интегрировать сервис Сбер ID, оплату топлива, страхование автомобиля, подписку "СберПрайм" и другие услуги.