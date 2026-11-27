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МЖД: Отключение электричества на Тушинской МЦД-2 не повлияло на движение поездов
МЖД: Отключение электричества на Тушинской МЦД-2 не повлияло на движение поездов - 27.11.2026, ПРАЙМ
МЖД: Отключение электричества на Тушинской МЦД-2 не повлияло на движение поездов
Временное отключение электричества вечером в пятницу на станции Тушинская МЦД-2 не повлияло на движение поездов, сообщили РИА Новости в Московской железной... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:43+0300
2026-11-27T19:43+0300
2026-11-27T19:43+0300
россия
ржд
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временное отключение электричества вечером в пятницу на станции Тушинская МЦД-2 не повлияло на движение поездов, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Там добавили, что ранее на этой станции произошло временное отключение электричества из-за перебоев в подаче электроэнергии от внешнего источника.
"На движение поездов ситуация не повлияла… В настоящее время подача электроэнергии на станции Тушинская МЦД-2 осуществляется в полном объеме", - сказали в МЖД.
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временное отключение электричества вечером в пятницу на станции Тушинская МЦД-2 не повлияло на движение поездов, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Там добавили, что ранее на этой станции произошло временное отключение электричества из-за перебоев в подаче электроэнергии от внешнего источника.
"На движение поездов ситуация не повлияла… В настоящее время подача электроэнергии на станции Тушинская МЦД-2 осуществляется в полном объеме", - сказали в МЖД.