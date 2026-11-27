https://1prime.ru/20261127/nalogi-875573001.html

"Суммы из ниоткуда". Чем грозит неуплата налогов до 1 декабря

"Суммы из ниоткуда". Чем грозит неуплата налогов до 1 декабря - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Суммы из ниоткуда". Чем грозит неуплата налогов до 1 декабря

До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить налоги на недвижимость, транспорт, а также НДФЛ, который рассчитала налоговая служба. Речь идет о налоге с... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T05:05+0300

2026-11-27T05:05+0300

2026-11-27T05:05+0300

фнс россии

банк россии

имущественные налоги

мнения аналитиков

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить налоги на недвижимость, транспорт, а также НДФЛ, который рассчитала налоговая служба. Речь идет о налоге с процентных доходов по банковским вкладам, доплате по прогрессивной шкале и налоге, который не смогли удержать налоговые агенты. Главная интрига этих дней — успеть проверить уведомления и не получить пени со 2 декабря. Если задолженность не погасить вовремя, ФНС начнет начислять пени за каждый день просрочки и вправе взыскать долг принудительно.Где проверить начисления? Сделать это можно онлайн — в личном кабинете на сайте ФНС или на "Госуслугах". Если вы не получаете документы в электронном виде, инспекция отправляет уведомление по почте. В нем указано, за какое имущество или доход начислен налог, как определена сумма и сколько нужно перечислить в бюджет.Уплатить налог можно через личный кабинет, "Госуслуги" или мобильное приложение банка. Для оплаты подойдут QR-код или УИН из уведомления. Проверьте единый налоговый счет, на котором отражаются платежи, долги и переплаты.Если уведомление не пришло ни на "Госуслуги", ни в личный кабинет ФНС, и по почте его тоже нет, после 1 ноября следует обратиться в инспекцию или МФЦ. Налоговое уведомление не направляется, если льготы полностью освобождают гражданина от уплаты начисленных налогов или их общая сумма составляет менее 300 рублей. Если по недвижимости или транспорту уведомления прежде вообще не приходили, налог не уплачивался и льгота не применялась, собственник обязан один раз сообщить об объекте в ФНС и приложить документы. Общий срок — не позднее 31 декабря года, следующего за налоговым периодом. Отсутствие письма не освобождает от обязанности выяснить, учтено ли имущество инспекцией.Почему могли вырасти налоги за 2025 год?В уведомлениях ФНС учитывает новую прогрессивную шкалу НДФЛ, изменения ставок и кадастровой стоимости, действующие льготы. Для обычной заработной платы на сумму до 2,4 миллиона рублей годового дохода действует ставка 13%. На сумму от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15%. При более высоких доходах ставки возрастают от 18% до 22% в зависимости от итоговой суммы. Если человек работает у нескольких работодателей, каждый удерживает налог только со своих выплат. ФНС по итогам года объединяет сведения и при необходимости начисляет доплату. Еще одно основание для начисления НДФЛ по уведомлению — налог, который организация не смогла удержать при выплате дохода, например, компания вручила сотруднику облагаемый налогом подарок.НДФЛ с процентов по вкладам в российских банках начисляет налоговая служба на основании данных кредитных организаций. Рассчитывать его самостоятельно и подавать декларацию 3-НДФЛ вкладчику не нужно. При расчете ФНС складывает процентные доходы из разных банков и облагает налогом только превышение установленного лимита. Сумма самого вклада налогом не облагается. За 2025 год необлагаемый доход составил 210 тысяч рублей (1 миллион рублей умножен на максимальную ключевую ставку Банка России — 21%).Если сумма налога вызывает сомненияМожно запросить перерасчет по форме КНД 1150139. Заявление с подтверждающими документами принимают в инспекции, по почте или через личный кабинет ФНС. Заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня его получения налоговым органом. Если для проверки необходимо направить дополнительный запрос, срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней с уведомлением налогоплательщика. При выявлении ошибки гражданину направят исправленное уведомление.Что будет при неуплате?Со 2 декабря на задолженность ежедневно начисляются пени. Размер пеней за каждый день составляет 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы недоимки с учетом состояния единого налогового счета. На 25 ноября 2026 года ключевая ставка составляет 14%. С 1 ноября 2025 года ФНС вправе взыскивать бесспорную задолженность физлиц, не являющихся предпринимателями, без обращения в суд.Сначала инспекция направляет требование с суммой долга, начисленными пенями и сроком добровольной уплаты. Если требование не исполнено, налоговый орган в течение шести месяцев со дня истечения срока его исполнения вправе принять и направить гражданину решение о взыскании задолженности. Еще семь рабочих дней со дня его направления гражданин может погасить долг или официально оспорить начисление. После этого при отсутствии спора ФНС вправе передать банку поручение на списание денег без суда.Если денежных средств недостаточно, налоговый орган направляет постановление о взыскании судебному приставу-исполнителю, который может обратить взыскание на другое имущество должника. Также может применяться приостановление операций по счетам в пределах задолженности. При этом отдельные социальные выплаты защищены от списания, в отношении зарплаты и других доходов действуют ограничения удержаний и правила сохранения прожиточного минимума.Автор — Дмитрий Челноков, налоговый консультант, судебный юрист в области налоговой и финансово-экономической экспертизы, управляющий партнер юридической компании "Формула согласия"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Челноков https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/1a/875573207_0:0:853:854_100x100_80_0_0_161fdb591f6c5a3fa7c9c51808294133.jpg

фнс россии, банк россии, имущественные налоги, мнения аналитиков