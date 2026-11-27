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Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня - 27.11.2026, ПРАЙМ

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня, с 28 по 30 декабря, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора Департамента по работе с... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:01+0300

2026-11-27T01:01+0300

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общество

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня, с 28 по 30 декабря, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора Департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина. "В конце декабря для сотрудников с пятидневным графиком рабочая неделя продлится три дня: с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря", - сказала Ярхина. Она уточнила, что такой график работы связан с переносом выходного дня с воскресенья, 4 января 2026 года, на четверг, 31 декабря. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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общество