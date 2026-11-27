https://1prime.ru/20261127/novak-875624421.html

Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани

Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани - 27.11.2026, ПРАЙМ

Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани

Обсуждается проведение следующего заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торговле в Казани, где представлен турецкий бизнес, заявил вице-премьер | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:38+0300

2026-11-27T12:38+0300

2026-11-27T12:46+0300

россия

турция

казань

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875624421.jpg?1795772763

СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Обсуждается проведение следующего заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торговле в Казани, где представлен турецкий бизнес, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы только что... обсудили, что есть предложение: следующее заседание межправительственной комиссии, которое пройдет в России, провести в Казани, в одном из регионов нашей страны, где особо представлен, в том числе, и турецкий бизнес", - сказал он в ходе межправительственной комиссии России и Турции.

турция

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, казань, александр новак