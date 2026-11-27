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Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани
Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани - 27.11.2026, ПРАЙМ
Следующее заседание межправкомиссии России и Турции может пройти в Казани
Обсуждается проведение следующего заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торговле в Казани, где представлен турецкий бизнес, заявил вице-премьер | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:38+0300
2026-11-27T12:38+0300
2026-11-27T12:46+0300
россия
турция
казань
александр новак
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Обсуждается проведение следующего заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торговле в Казани, где представлен турецкий бизнес, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы только что... обсудили, что есть предложение: следующее заседание межправительственной комиссии, которое пройдет в России, провести в Казани, в одном из регионов нашей страны, где особо представлен, в том числе, и турецкий бизнес", - сказал он в ходе межправительственной комиссии России и Турции.
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россия, турция, казань, александр новак
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАЗАНЬ, Александр Новак
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Обсуждается проведение следующего заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торговле в Казани, где представлен турецкий бизнес, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы только что... обсудили, что есть предложение: следующее заседание межправительственной комиссии, которое пройдет в России, провести в Казани, в одном из регионов нашей страны, где особо представлен, в том числе, и турецкий бизнес", - сказал он в ходе межправительственной комиссии России и Турции.