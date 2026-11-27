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"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию, заявил Новак

"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки газа в Турцию, заявил Новак

"Газпром" и Botas продлили контракт на поставки трубопроводного газа в Турцию на три года, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:11+0300

2026-11-27T13:11+0300

2026-11-27T13:11+0300

газ

россия

турция

александр новак

газпром

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" и Botas продлили контракт на поставки трубопроводного газа в Турцию на три года, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах межправительственной комиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.""Газпром" и Botas уже подписали контракт о продлении", — сказал он, подтвердив, что договор продлен на три года на тех же условиях, что и ранее.Россия поставила в Турцию с начала 2026 года более 20 миллионов тонн нефтепродуктов, в основном дизельного топлива. "Мы в Турцию с начала года поставили уже более 20 миллионов тонн нефтепродуктов, это в основном дизель", — сказал Новак. Добыча нефти в России по итогу года прогнозируется на уровне 494 миллионов тонн. "По данным Минэнерго, где-то 494 миллиона тонн примерно. Посмотрим, как будет до конца года", — ответил он на соответствующий вопрос.Также, затрагивая вопрос энергетики, вице-премьер заявил, что "Новатэк" начнет поставки СПГ в Турцию с 1 января 2027 года.""Новатэк" тоже подписал по поставкам с 1 января 2027 года СПГ. Там небольшие пока объемы, но с перспективой на расширение", — заключил по тему Новак.Помимо прочего, Россия и Турция обсуждают безопасность и логистику поставок зерна по Черному морю. "Обсуждали, безусловно, Турция заинтересована, мы также. Мы обсуждали вопросы логистики, безопасности, все это на повестке дня", - ответил Новак.

турция

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газ, россия, турция, александр новак, газпром