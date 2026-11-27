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Начало запуска АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, заявил Новак

Начало запуска АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, заявил Новак - 27.11.2026, ПРАЙМ

Начало запуска АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, заявил Новак

Начало запуска возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" ожидается в декабре, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:23+0300

2026-11-27T13:23+0300

2026-11-27T13:23+0300

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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Начало запуска возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" ожидается в декабре, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Реализуется флагманский проект по строительству атомной электростанции "Аккую". Работы ведутся на четырех блоках. В этом году ожидается запуск уже в декабре первого блока в эксплуатацию, начало этого запуска", - сказал журналистам Новак. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил в середине ноября глава "Росатома" Алексей Лихачев. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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россия, турция, александр новак, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом