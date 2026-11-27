Новогодние скидки могу охватить до 80% рынка новостроек, пишет РБК
РБК: новогодние скидки могу охватить до 80% рынка новостроек
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В этом году Новый год у застройщиков начался необычно рано: скидки на новостройки стали широко применяться еще в октябре, а в декабре они могут охватить до 80% первичного предложения, пишет РБК.
Как отмечает издание, традиционных новогодних акций — путешествий, лыж или мешков деликатесов за покупку квартиры — застройщики пока не предлагают. Редкостью стали и типичные подарки вроде машино-мест, кладовых, отделки или мебели. Теперь все сводится к деньгам: скидкам на квартиры или субсидированию ипотечной ставки.
"Акции стали менее кричащими, зато более реальными. Покупатели стали более рациональными — и застройщики это понимают. Потенциальные клиенты уже совсем не те, что были два-три года назад: сейчас покупатель все чаще считает экономику покупки и не клюет на иллюзию выгоды", — рассказал РБК ведущий аналитик "Этажей" Александра Иванова.
По данным "Бест-Новострой", в Новой Москве сейчас со скидками предлагается около 65% квартир в новостройках против 28% год назад и 11,6% три года назад, в Старой Москве — 56%. Больше всего квартир со скидками в проектах бизнес-класса — 64,9% против 53,6% в предновогодний период 2025 года. В массовых новостройках Старой Москвы доля выросла с 55,1 до 58,3%, в премиум-классе — с 17 до 22,9%.
"К ноябрю 2026 года в комфорт-классе средняя скидка достигла 12%, став ключевым инструментом продаж", — приводит издание слова руководителя департамента консалтинга "Бест-Новострой" Андрея Стряпухина.
Максимальные скидки в Старой Москве доходят до 42% за единичные лоты в новостройке премиум-класса на северо-западе столицы, в Новой Москве — до 34% в одном из проектов бизнес-класса в Коммунарке.
По данным Росреестра, за первые десять месяцев 2026 года спрос на новостройки в Москве снизился на 32,6% год к году, а в октябре после второго за год ужесточения условий семейной ипотеки спад усилился до 46%.