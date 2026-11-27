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BAE Systems поставит более 400 боевых машин пехоты в Скандинавию на $6 млрд
BAE Systems поставит более 400 боевых машин пехоты в Скандинавию на $6 млрд - 27.11.2026, ПРАЙМ
BAE Systems поставит более 400 боевых машин пехоты в Скандинавию на $6 млрд
Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems сообщила, что заключила соглашение о поставке скандинавским странам более 400 боевых машин пехоты CV90. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:21+0300
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ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems сообщила, что заключила соглашение о поставке скандинавским странам более 400 боевых машин пехоты CV90. "BAE Systems получила контракты на общую сумму шесть миллиардов долларов в рамках совместных закупок с Финляндией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Швецией на поставку более 400 боевых машин CV90", - говорится в заявлении. Отмечается, что в рамках контракта будет поставлена модель машины CV9035 MkIV Nordic Edition. Компания предоставит странам-клиентам техническую поддержку и запчасти, а также обучит военнослужащих использованию машин. Как уточнило минобороны Швеции, производить бронемашины будет шведский филиал компании BAE Systems Hägglunds. Стоимость контакта составляет более 60 миллиардов шведских крон (около шести миллиардов долларов). По данным минобороны, соглашение также включает опцион на заказ еще 100 бронемашин. Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Бизнес, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, МОСКВА, BAE Systems, НАТО, МИД РФ
BAE Systems поставит более 400 боевых машин пехоты в Скандинавию на $6 млрд
BAE Systems поставит скандинавским странам более 400 боевых машин пехоты CV90
ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems сообщила, что заключила соглашение о поставке скандинавским странам более 400 боевых машин пехоты CV90.
"BAE Systems получила контракты на общую сумму шесть миллиардов долларов в рамках совместных закупок с Финляндией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Швецией на поставку более 400 боевых машин CV90", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в рамках контракта будет поставлена модель машины CV9035 MkIV Nordic Edition. Компания предоставит странам-клиентам техническую поддержку и запчасти, а также обучит военнослужащих использованию машин.
Как уточнило минобороны Швеции, производить бронемашины будет шведский филиал компании BAE Systems Hägglunds. Стоимость контакта составляет более 60 миллиардов шведских крон (около шести миллиардов долларов). По данным минобороны, соглашение также включает опцион на заказ еще 100 бронемашин.
Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.