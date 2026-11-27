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Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе
Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе - 27.11.2026, ПРАЙМ
Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:01+0300
2026-11-27T14:01+0300
2026-11-27T14:01+0300
общество
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной реформы, сообщили журналистам в пятницу в аппарате вице-премьера.
В частности, Окладникова возглавила подкомиссию по вопросам обеспечения методологии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, подкомиссию по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, подкомиссию по упрощению государственного регулирования и подкомиссию по снижению административной нагрузки за счет оптимизации отчетности.
"Эти подкомиссии работают при правительственной комиссии по проведению административной реформы. В состав подкомиссий входят представители федеральных органов власти, общественных организаций, экспертного и предпринимательского сообщества", - отмечается в сообщении аппарата Окладниковой.
Сама вице-премьер отметила, что административная реформа в России направлена на упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством за счет последовательного снижения избыточной бюрократии.
"Задача подкомиссий – системно совершенствовать государственное управление: регулярно актуализировать обязательные требования для бизнеса, повышать качество предоставления государственных услуг, снижать отчетную нагрузку на регионы", – подчеркнула Окладникова, слова которой приводятся в сообщении.
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общество
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной реформы, сообщили журналистам в пятницу в аппарате вице-премьера.
В частности, Окладникова возглавила подкомиссию по вопросам обеспечения методологии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, подкомиссию по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, подкомиссию по упрощению государственного регулирования и подкомиссию по снижению административной нагрузки за счет оптимизации отчетности.
"Эти подкомиссии работают при правительственной комиссии по проведению административной реформы. В состав подкомиссий входят представители федеральных органов власти, общественных организаций, экспертного и предпринимательского сообщества", - отмечается в сообщении аппарата Окладниковой.
Сама вице-премьер отметила, что административная реформа в России направлена на упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством за счет последовательного снижения избыточной бюрократии.
"Задача подкомиссий – системно совершенствовать государственное управление: регулярно актуализировать обязательные требования для бизнеса, повышать качество предоставления государственных услуг, снижать отчетную нагрузку на регионы", – подчеркнула Окладникова, слова которой приводятся в сообщении.