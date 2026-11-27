https://1prime.ru/20261127/okladnikova-875629960.html

Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе

Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе - 27.11.2026, ПРАЙМ

Окладникова возглавила подкомиссии при комиссии по административной реформе

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875629960.jpg?1795777266

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной реформы, сообщили журналистам в пятницу в аппарате вице-премьера. В частности, Окладникова возглавила подкомиссию по вопросам обеспечения методологии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, подкомиссию по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, подкомиссию по упрощению государственного регулирования и подкомиссию по снижению административной нагрузки за счет оптимизации отчетности. "Эти подкомиссии работают при правительственной комиссии по проведению административной реформы. В состав подкомиссий входят представители федеральных органов власти, общественных организаций, экспертного и предпринимательского сообщества", - отмечается в сообщении аппарата Окладниковой. Сама вице-премьер отметила, что административная реформа в России направлена на упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством за счет последовательного снижения избыточной бюрократии. "Задача подкомиссий – системно совершенствовать государственное управление: регулярно актуализировать обязательные требования для бизнеса, повышать качество предоставления государственных услуг, снижать отчетную нагрузку на регионы", – подчеркнула Окладникова, слова которой приводятся в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество