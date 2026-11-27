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Уровень острой нехватки продовольствия возрастет в 16 регионах, заявили в ООН

Уровень острой нехватки продовольствия возрастет в 16 регионах, заявили в ООН - 27.11.2026, ПРАЙМ

Уровень острой нехватки продовольствия возрастет в 16 регионах, заявили в ООН

В период с декабря 2026 года по май 2027 года ситуация с острой нехваткой продовольствия значительно ухудшится в 16 "горячих точках" в мире, при этом в ряде... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:15+0300

2026-11-27T12:15+0300

2026-11-27T12:15+0300

мировая экономика

эль-ниньо

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ЖЕНЕВА, 27 ноя – ПРАЙМ. В период с декабря 2026 года по май 2027 года ситуация с острой нехваткой продовольствия значительно ухудшится в 16 "горячих точках" в мире, при этом в ряде регионов дополнительные риски будут связаны с явлением Эль-Ниньо, следует из нового доклада ФАО и ВПП ООН. "Ситуация с острой нехваткой продовольствия значительно ухудшится в 16 "горячих точках" в мире. Пять стран вызывают наибольшую обеспокоенность: Судан, Южный Судан, Сомали, некоторые районы Нигерии и Йемен", - следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Конфликты, перемещение населения, экономическое давление и климатические потрясения продолжают усугублять острую нехватку продовольствия, и ожидается, что ситуация ухудшится или останется критической до мая 2027 года, следует из доклада. В ООН отметили, что ситуация с очагами голода в мире продолжает ухудшаться, к списку добавились четыре новых региона: Чад, Уганда, страны Южной Африки (Эсватини, Малави, Мозамбик, Замбия и Зимбабве) и Центральноамериканский засушливый коридор. В последних двух регионах явление Эль-Ниньо создает дополнительные риски для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. При этом Палестина вышла из категории стран, где ситуация вызывает максимальную обеспокоенность, а Ливан более не классифицируется как очаг голода, указали в ООН. В ряде районов сохраняется риск возникновения голода. В Судане, согласно прогнозам, до января 2027 года риск голода будет сохраняться в 13 районах Северного Дарфура и Южного Кордофана. Аналогичные риски выявлены среди перемещенных лиц в городе Байдоа (Сомали), а также в четырех округах Южного Судана. Основной причиной голода по-прежнему остается вооруженный конфликт, однако ситуация усугубляется экономическими и климатическими потрясениями, отметили в ООН. "Вооруженные конфликты и насилие выступают главными дестабилизирующими факторами в 12 из 16 "горячих точек", нарушая сельскохозяйственное производство, функционирование рынков и доступ для оказания гуманитарной помощи. Высокие цены на продовольствие, энергоносители, удобрения и транспортные услуги дополнительно снижают покупательную способность населения и увеличивают издержки производства", - следует из доклада. В ООН указали на необходимость принятия превентивных мер и выделения срочной гуманитарной помощи этим странам.

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мировая экономика, эль-ниньо, оон, фао