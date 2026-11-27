https://1prime.ru/20261127/oppozitsija-875610727.html

Аргентинская оппозиция хочет запросить для страны членство в БРИКС

Аргентинская оппозиция хочет запросить для страны членство в БРИКС - 27.11.2026, ПРАЙМ

Аргентинская оппозиция хочет запросить для страны членство в БРИКС

Аргентинская оппозиция намерена вновь запросить членство для страны в БРИКС в случае прихода к власти, рассказал РИА Новости секретарь Хустисиалистской партии... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T07:06+0300

2026-11-27T07:06+0300

2026-11-27T08:19+0300

мировая экономика

аргентина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875610727.jpg?1795756752

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Аргентинская оппозиция намерена вновь запросить членство для страны в БРИКС в случае прихода к власти, рассказал РИА Новости секретарь Хустисиалистской партии по международным отношениям Густаво Адольфо Менендес.По его словам, на выборах президента в 2027 году весьма вероятно поражение Хавьера Милея из-за неудачной политики нынешних властей. Менендес напомнил, что правительство предыдущего президента Альберто Фернандеса, который был избран от Хустисиалистской партии, приложило большие усилия для вступления страны в БРИКС."Часть нашей государственной политики в случае, если мы вернемся к власти в Аргентине, заключается в том, чтобы вновь запросить эту возможность для нашей страны", - сказал он.Как считает Менендес, БРИКС делает очень многое для глобального Юга. Это объединение - идеальный партнер для Аргентины, добавил политик.Аргентина получила приглашение вступить в БРИКС в 2023 году при президенте Фернандесе. Осенью того же года в стране прошли президентские выборы. Хустисиалистская партия поддержала министра экономики Серхио Массу, однако во втором туре он уступил Милею. Победитель выборов в итоге отказался от вступления республики в БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Индонезию. На долю стран объединения приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения Земли.

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина