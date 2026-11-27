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Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо

Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо - 27.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо

Лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре, заявил премьер... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:55+0300

2026-11-27T00:55+0300

2026-11-27T00:55+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо. Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу. "Мы все еще очень далеки от решений. И очевидно, что все это, конечно, будет обсуждаться на декабрьском заседании Евросовета", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе. Он добавил, что в пятницу лидеры ЕС не ожидают каких-либо решений, заслушают общие выводы, обсудят дальнейшие шаги и план по продолжению работы.

брюссель

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мировая экономика, брюссель, финляндия, ес, евросовет