https://1prime.ru/20261127/orpo-875607707.html
Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо
Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо - 27.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС не достигнут решения по бюджету на 2028-2034 годы, заявил Орпо
Лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре, заявил премьер... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T00:55+0300
2026-11-27T00:55+0300
2026-11-27T00:55+0300
мировая экономика
брюссель
финляндия
ес
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875607707.jpg?1795730132
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо.
Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу.
"Мы все еще очень далеки от решений. И очевидно, что все это, конечно, будет обсуждаться на декабрьском заседании Евросовета", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что в пятницу лидеры ЕС не ожидают каких-либо решений, заслушают общие выводы, обсудят дальнейшие шаги и план по продолжению работы.
брюссель
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, брюссель, финляндия, ес, евросовет
Мировая экономика, Брюссель, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, Евросовет
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза в пятницу не достигнут решения по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, обсуждения продолжатся на заседании Евросовета в декабре, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо.
Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу.
"Мы все еще очень далеки от решений. И очевидно, что все это, конечно, будет обсуждаться на декабрьском заседании Евросовета", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что в пятницу лидеры ЕС не ожидают каких-либо решений, заслушают общие выводы, обсудят дальнейшие шаги и план по продолжению работы.