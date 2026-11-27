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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения - 27.11.2026, ПРАЙМ
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения
Экстренные отключения энергоснабжения введены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:49+0300
2026-11-27T15:49+0300
2026-11-27T15:49+0300
киев
киевская область
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Мэр Киева Виталий Кличко в начале ноября заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением, теплом и водой в украинской столице.
"Киевская область. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.
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киев, киевская область, украина, виталий кличко
Киев, Киевская область, УКРАИНА, Виталий Кличко
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Мэр Киева Виталий Кличко в начале ноября заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением, теплом и водой в украинской столице.
"Киевская область. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.