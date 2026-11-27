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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения - 27.11.2026, ПРАЙМ

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения энергоснабжения

Экстренные отключения энергоснабжения введены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:49+0300

2026-11-27T15:49+0300

2026-11-27T15:49+0300

киев

киевская область

украина

виталий кличко

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Экстренные отключения энергоснабжения введены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. Мэр Киева Виталий Кличко в начале ноября заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением, теплом и водой в украинской столице. "Киевская область. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко 4 ноября сообщил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

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киев, киевская область, украина, виталий кличко