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Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году
Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году - 27.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году
Торговля России со странами СНГ в 2026 году выросла более чем на 13%, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:50+0300
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россия
бизнес
москва
алексей оверчук
снг
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Торговля России со странами СНГ в 2026 году выросла более чем на 13%, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"По итогам первых трех кварталов 2026 года торговля между странами СНГ выросла. В частности, российская торговля со странами СНГ выросла более чем на 13%. Это за январь-сентябрь. Ожидаем, что по итогам года также мы останемся в двухзначных цифрах", - заявил вице-премьер журналистам по итогам экономического совета СНГ в Москве.
По словам Оверчука, на партнеров по СНГ у России приходится 15,6% от общего объема внешней торговли.
"Для стран СНГ, конечно же, эти доли гораздо более высокие. Если говорить о том, какую долю занимает Россия в торговле внутри СНГ, то это превышает для этих стран 63%", - уточнил чиновник.
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россия, бизнес, москва, алексей оверчук, снг
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Алексей Оверчук, СНГ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Торговля России со странами СНГ в 2026 году выросла более чем на 13%, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"По итогам первых трех кварталов 2026 года торговля между странами СНГ выросла. В частности, российская торговля со странами СНГ выросла более чем на 13%. Это за январь-сентябрь. Ожидаем, что по итогам года также мы останемся в двухзначных цифрах", - заявил вице-премьер журналистам по итогам экономического совета СНГ в Москве.
По словам Оверчука, на партнеров по СНГ у России приходится 15,6% от общего объема внешней торговли.
"Для стран СНГ, конечно же, эти доли гораздо более высокие. Если говорить о том, какую долю занимает Россия в торговле внутри СНГ, то это превышает для этих стран 63%", - уточнил чиновник.