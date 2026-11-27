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Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году

Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году - 27.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук рассказал о росте торговли России со странами СНГ в 2026 году

Торговля России со странами СНГ в 2026 году выросла более чем на 13%, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:50+0300

2026-11-27T14:50+0300

2026-11-27T14:50+0300

россия

бизнес

москва

алексей оверчук

снг

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Торговля России со странами СНГ в 2026 году выросла более чем на 13%, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. "По итогам первых трех кварталов 2026 года торговля между странами СНГ выросла. В частности, российская торговля со странами СНГ выросла более чем на 13%. Это за январь-сентябрь. Ожидаем, что по итогам года также мы останемся в двухзначных цифрах", - заявил вице-премьер журналистам по итогам экономического совета СНГ в Москве. По словам Оверчука, на партнеров по СНГ у России приходится 15,6% от общего объема внешней торговли. "Для стран СНГ, конечно же, эти доли гораздо более высокие. Если говорить о том, какую долю занимает Россия в торговле внутри СНГ, то это превышает для этих стран 63%", - уточнил чиновник.

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