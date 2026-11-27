https://1prime.ru/20261127/parlament-875609869.html

Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа

Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа - 27.11.2026, ПРАЙМ

Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа

Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа, по которому экспортеры сжиженного природного газа должны будут направлять на внутренний рынок до 20%... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T04:29+0300

2026-11-27T04:29+0300

2026-11-27T04:29+0300

газ

австралия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875609869.jpg?1795742984

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа, по которому экспортеры сжиженного природного газа должны будут направлять на внутренний рынок до 20% годового объема экспорта. Сенат принял пакет законопроектов поздно вечером 26 ноября, но в него были внесены поправки. Утром пятницы нижняя палата парламента одобрила внесенные поправки и завершила его прохождение. По данным министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии, обязательства по поставкам начнут действовать с 1 января 2028 года, а 1 января 2027 года должна заработать система лицензирования экспорта. "У Австралии большие запасы газа, и австралийцы должны получать от них выгоду: эта схема позволит направлять больше австралийского газа домохозяйствам и предприятиям, способствуя снижению цен", - заявила после одобрения министр ресурсов страны Мадлен Кинг. Законопроект включает три документа: о резервировании газа, сопутствующих поправках и сборе за резервирование. Новая схема должна заменить действовавшие меры регулирования газового рынка.

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, австралия