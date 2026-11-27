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Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа
Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа - 27.11.2026, ПРАЙМ
Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа
Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа, по которому экспортеры сжиженного природного газа должны будут направлять на внутренний рынок до 20%... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T04:29+0300
2026-11-27T04:29+0300
2026-11-27T04:29+0300
газ
австралия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа, по которому экспортеры сжиженного природного газа должны будут направлять на внутренний рынок до 20% годового объема экспорта.
Сенат принял пакет законопроектов поздно вечером 26 ноября, но в него были внесены поправки. Утром пятницы нижняя палата парламента одобрила внесенные поправки и завершила его прохождение.
По данным министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии, обязательства по поставкам начнут действовать с 1 января 2028 года, а 1 января 2027 года должна заработать система лицензирования экспорта.
"У Австралии большие запасы газа, и австралийцы должны получать от них выгоду: эта схема позволит направлять больше австралийского газа домохозяйствам и предприятиям, способствуя снижению цен", - заявила после одобрения министр ресурсов страны Мадлен Кинг.
Законопроект включает три документа: о резервировании газа, сопутствующих поправках и сборе за резервирование. Новая схема должна заменить действовавшие меры регулирования газового рынка.
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газ, австралия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Австралии одобрил закон о резервировании газа, по которому экспортеры сжиженного природного газа должны будут направлять на внутренний рынок до 20% годового объема экспорта.
Сенат принял пакет законопроектов поздно вечером 26 ноября, но в него были внесены поправки. Утром пятницы нижняя палата парламента одобрила внесенные поправки и завершила его прохождение.
По данным министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии, обязательства по поставкам начнут действовать с 1 января 2028 года, а 1 января 2027 года должна заработать система лицензирования экспорта.
"У Австралии большие запасы газа, и австралийцы должны получать от них выгоду: эта схема позволит направлять больше австралийского газа домохозяйствам и предприятиям, способствуя снижению цен", - заявила после одобрения министр ресурсов страны Мадлен Кинг.
Законопроект включает три документа: о резервировании газа, сопутствующих поправках и сборе за резервирование. Новая схема должна заменить действовавшие меры регулирования газового рынка.