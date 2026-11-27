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Пасечник рассказал, когда устранят последствия атак ВСУ по энергетике в ЛНР

Пасечник рассказал, когда устранят последствия атак ВСУ по энергетике в ЛНР - 27.11.2026, ПРАЙМ

Пасечник рассказал, когда устранят последствия атак ВСУ по энергетике в ЛНР

Последствия атак украинских боевиков по объектам энергетической инфраструктуры в Луганской Народной Республике будут устранены в ближайшее время, заявил глава... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:09+0300

2026-11-27T18:09+0300

2026-11-27T18:09+0300

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ЛУГАНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Последствия атак украинских боевиков по объектам энергетической инфраструктуры в Луганской Народной Республике будут устранены в ближайшее время, заявил глава региона Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями. Во вторник минтопэнерго региона сообщило о том, что ВСУ наносят удары по объектам энергетики в ЛНР, специалисты ведут восстановительные работы, но их осложняет угроза повторных атак БПЛА. "В ближайшее время свет будет абсолютно по всей республике в полном объеме", - заявил Пасечник. Глава региона не исключил новых ударов со стороны ВСУ по объектам инфраструктуры, и уточнил, что власти региона активно закупают генераторы для формирования резервных источников электроэнергии. "Противник будет продолжать наносить эти удары. Для того, чтобы обеспечить жителей водой для того, чтобы обеспечить жителей электроэнергией нами проводилась работа по закупке генераторов", - пояснил Пасечник. В пятницу в ЛНР стартовала прямая линия главы региона Леонида Пасечника с жителями республики.

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