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"Известия": пенсионерам навязывают пенсионные программы под видом вкладов
"Известия": пенсионерам навязывают пенсионные программы под видом вкладов - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Известия": пенсионерам навязывают пенсионные программы под видом вкладов
Пожилые россияне сталкиваются со случаями навязывания им пенсионных программ под видом вкладов, а также страховых и инвестиционных продуктов, пишет газета... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:46+0300
2026-11-27T09:46+0300
2026-11-27T09:55+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Пожилые россияне сталкиваются со случаями навязывания им пенсионных программ под видом вкладов, а также страховых и инвестиционных продуктов, пишет газета "Известия". "Россиянам навязывают пенсионные программы под видом банковских вкладов. Вместо депозитов гражданам также могут оформлять страховые и инвестиционные продукты", - говорится в статье. Газета изучила 18 судебных споров и 22 жалобы на портале "Банки.ру" за 2026 год, связанные с продажей таких инструментов. В частности, есть жалобы пенсионеров о том, что сотрудники банков представляли им пенсионную программу как специальный вклад с повышенной доходностью за счет государственного софинансирования, не разъясняя при этом условия получения выплат, пишет издание. Кроме того, есть случаи оформления под видом депозитов или в дополнение к ним накопительного страхования жизни, а также инвестиционных продуктов. "Мы такие практики, безусловно, видим. Их, к счастью, сейчас не очень много, но они есть", - подтвердил "Известиям" зампред Банка России Михаил Мамута. Он уточнил, что речь идет в том числе о комбинированных продуктах, когда помимо депозита клиенту предлагают дополнительный продукт. В Службе финансового уполномоченного отметили, что жалобы на навязывание сложных продуктов при открытии вкладов продолжают поступать. Пресс-служба Банка России сообщила изданию, что за последние три года число жалоб в ЦБ на нечестные продажи продуктов под видом вкладов снизилось почти на 80%, однако регулятор продолжает фиксировать недобросовестные практики по введению клиентов в заблуждение или предоставлению неполных сведений. Эксперты рекомендуют при обещании доходности выше рыночных ставок внимательно изучать договор, а при подмене продукта - направлять претензию финансовой организации, обращаться к финансовому уполномоченному и в суд.
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Пожилые россияне сталкиваются со случаями навязывания им пенсионных программ под видом вкладов, а также страховых и инвестиционных продуктов, пишет газета "Известия".
"Россиянам навязывают пенсионные программы под видом банковских вкладов. Вместо депозитов гражданам также могут оформлять страховые и инвестиционные продукты", - говорится в статье.
Газета изучила 18 судебных споров и 22 жалобы на портале "Банки.ру" за 2026 год, связанные с продажей таких инструментов.
В частности, есть жалобы пенсионеров о том, что сотрудники банков представляли им пенсионную программу как специальный вклад с повышенной доходностью за счет государственного софинансирования, не разъясняя при этом условия получения выплат, пишет издание. Кроме того, есть случаи оформления под видом депозитов или в дополнение к ним накопительного страхования жизни, а также инвестиционных продуктов.
"Мы такие практики, безусловно, видим. Их, к счастью, сейчас не очень много, но они есть", - подтвердил "Известиям" зампред Банка России Михаил Мамута.
Он уточнил, что речь идет в том числе о комбинированных продуктах, когда помимо депозита клиенту предлагают дополнительный продукт.
В Службе финансового уполномоченного отметили, что жалобы на навязывание сложных продуктов при открытии вкладов продолжают поступать.
Пресс-служба Банка России сообщила изданию, что за последние три года число жалоб в ЦБ на нечестные продажи продуктов под видом вкладов снизилось почти на 80%, однако регулятор продолжает фиксировать недобросовестные практики по введению клиентов в заблуждение или предоставлению неполных сведений.
Эксперты рекомендуют при обещании доходности выше рыночных ставок внимательно изучать договор, а при подмене продукта - направлять претензию финансовой организации, обращаться к финансовому уполномоченному и в суд.