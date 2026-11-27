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В Петербурге рассказали, сколько стоит пригласить Деда Мороза на дом

В Петербурге рассказали, сколько стоит пригласить Деда Мороза на дом - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Петербурге рассказали, сколько стоит пригласить Деда Мороза на дом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в Санкт-Петербурге начинается от 2,9 тысячи рублей за 15 минут,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:20+0300

2026-11-27T03:20+0300

2026-11-27T03:20+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

петербург

дед мороз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в Санкт-Петербурге начинается от 2,9 тысячи рублей за 15 минут, рассказали РИА Новости в компаниях, которые предоставляют эти услуги. Как сообщили агентству в одной из компаний, предлагающих визит Деда Мороза и Снегурочки на дом, жителям Петербурга на выбор предлагается несколько новогодних программ разного уровня, и все они пользуются спросом. Чем раньше пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку, тем дешевле это обойдется. "Например, 11-13 декабря 15-минутный визит по программе "эконом" будет стоить 2,9 тысячи рублей, а утром 31 декабря его стоимость составит 5,3 тысячи рублей", - сообщили в фирме. При этом аналогичная программа, которая отличается более качественными костюмами и реквизитом, будет стоить от 4,4 тысячи рублей. В другой компании рассказали, что самые популярные дни для приглашения новогодних персонажей - это выходные дни 26-27 декабря, а также период с 29 по 31 декабря. По словам собеседницы агентства, в качестве Деда Мороза и Снегурочки приезжают профессиональные артисты в возрасте 24-30 лет. Обычно их приглашают к детям примерно до семилетнего возраста, а подарки покупают родители и передают им для вручения. Она уточнила, что получасовой визит Деда Мороза и Снегурочки 31 декабря до 14.00 обойдется в 9 тысяч рублей, затем это будет стоить дороже. Так, с 23.00 придется заплатить 22 тысячи рублей. Все компании, опрошенные РИА Новости, обещают, что Дед Мороз и Снегурочка приедут на дом трезвыми и профессионально выполнят обязанности зимних волшебников.

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бизнес, общество , санкт-петербург, петербург, дед мороз